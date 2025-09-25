晴時多雲

娛樂 最新消息

台灣絕美大景一次看 高山間尋找人生出口與答案

〔記者許世穎／台北報導〕由導演王安民執導紀錄片《高山遊民》，歷經4年拍攝、50多次上山，鏡頭走過大霸尖山、雪山、玉山、合歡群峰與奇萊北峰等臺灣經典百岳，盡覽山峰、雲海、雪山圈谷與夕陽等絕美大景，並記錄一位名叫「阿共」的男子，如何在高山之間，尋找人生的出口與答案。

《高山遊民》歷時4年拍攝、共上山50多次才完成。（海鵬提供）《高山遊民》歷時4年拍攝、共上山50多次才完成。（海鵬提供）

導演王安民的作品多以自然、人文關懷為主題。他的新作不僅帶領觀眾走入山中，呈現臺灣的登山文化，也深入探討一位高山協作「阿共」的人生故事，也是一場導演與攝製團隊的長征。

從2021年至2025年間，他們超過五十次踏上臺灣百岳，揹著攝影器材與登山裝備，與阿共同行。王安民透露，劇組人員有時候花了一整天才抵達山莊，阿共卻一句話都不說。導演回憶，「但慢慢地，他願意在九九山莊的寒夜裡，談起過去的荒唐與後悔。那是一種彌足珍貴的信任。」

《高山遊民》攝下合歡山壯闊的雲海。（海鵬提供）《高山遊民》攝下合歡山壯闊的雲海。（海鵬提供）

片中留下了台灣最壯麗的高山景象：雪山聖稜線、合歡群峰的雲海與夕陽、大霸尖山的巨岩壁、奇萊北峰的險峻稜線。觀眾將隨著鏡頭穿越三六九山莊、七卡山莊、排雲山莊與九九山莊，感受高山協作員的真實生活。

《高山遊民》走進群山並記錄一位高山協作的生命故事。（海鵬提供）《高山遊民》走進群山並記錄一位高山協作的生命故事。（海鵬提供）

對登山者而言，這些場景再熟悉不過，但影片將它們轉化為一種深刻的生命對話。阿共的沉默與步伐，提醒人們登山不僅是運動與挑戰，更是理解自我與他人的場域。鏡頭前的主角阿共，曾跌落人生低谷，因過去的錯誤選擇逃離城市，最終選擇以協作的身份長年留在山裡。背瓦斯桶、搬物資、搭帳棚，他在步道上以雙腿證明自己還能被需要。

王安民導演說：「山不會問你是誰，不會審判你，只會檢驗你今天能不能再走下一步。」這樣的視角，讓登山愛好者看見一種熟悉卻陌生的力量：高山既嚴苛，卻也給人重新開始的空間。

《高山遊民》被選入2025臺灣國際人權電影節主影展「環境人權」單元，於本週六（27日）下午13:30於高雄喜樂時代影城高雄總圖店、10月11日於臺北國立中正紀念堂演藝廳下午兩點放映，兩場皆有映後活動，有興趣者可上臺灣國際人權電影節官方臉書預約票券觀賞。

