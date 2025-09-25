晴時多雲

自由電子報
揭開殺人小丑起源！《牠：歡迎來到德利鎮》曝光新預告及主視覺

〔記者許世穎／綜合報導〕HBO釋出原創影集《牠：歡迎來到德利鎮》的官方預告與主視覺，全新預告揭示「壞事即將降臨」，曾在電影《牠》系列演出的比爾史柯斯嘉回歸化身恐怖殺人小丑「潘尼懷斯」並擔任監製，並在預告中再度帶來令人毛骨悚然的一瞥，讓觀眾搶先感受這部將於下月開播的前傳影集。

影集《牠：歡迎來到德利鎮》釋出主視覺。（HBO Max提供）影集《牠：歡迎來到德利鎮》釋出主視覺。（HBO Max提供）

緬因州德里鎮或許外表看似寧靜美好，但在小丑潘尼懷斯潛伏的陰影下，居民們恐怕不會這麼認為。「你覺得有人能綁架孩子，然後把他關在地底……下水道裡嗎？」這個疑問長年困擾著德里鎮居民，在預告片中由一名孩子提出，試圖理解好友為何會無故消失。

影集的故事設定於1962年，這是小鎮首度面臨如此恐怖的事件，然而他們對即將遭遇的黑暗一無所知。預告片同時揭曉了史柯斯嘉版的潘尼懷斯身影，他躲在陰影中，手裡握著標誌性的紅色氣球，隱去容貌。隨後畫面切換，一名少女尖叫，她的臉上滿是鮮血。

影集《牠：歡迎來到德利鎮》將於台灣時間10月27日在HBO頻道及HBO Max上線。

最新預告：

