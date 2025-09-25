晴時多雲

倒數發行2天！蔡依林新專輯驚傳遺憾消息 粉絲崩潰一片

蔡依林新專輯視覺照。（凌時差提供）蔡依林新專輯視覺照。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林相隔6年推出新專輯《Pleasure》，實體專輯共推出「七罪花園版」與「愉悅重生版」雙版本，由於粉絲預購熱烈，唱片公司昨宣布「七罪花園版」實體發行日將延後至10月30日發行，請粉絲耐心等待。

目前「愉悅重生版」已經如期發行，而「七罪花園版」確定要延後推出。

蔡依林實體專輯推出七罪花園版。（凌時差提供）蔡依林實體專輯推出七罪花園版。（凌時差提供）

「七罪花園版」以中世紀神秘咒語書為靈感，封面共七款象徵七宗罪，並融合蘋果、玫瑰等欲望符號，營造神秘禁忌氛圍。視覺由來自韓國的攝影師Cho Gi-Seok拍攝，他曾與Billie Eilish、Jennie、LE SSERAFIM、Red Velvet、CL、XG、Kylie Jenner等巨星合作。

令人遺憾的是，這個版本原定在9月26日推出，唱片公司昨天緊急宣布延期，「感謝各位粉絲對本次實體專輯的熱烈支持！由於製作細節繁複，且最終包裝需仰賴人工完成，導致整體作業時程比原先預期更長。為確保每一份專輯都能以最佳狀態呈現。」實體發行日將延後至10月30日。

唱片公司表示團隊正全力趕工中，專輯到貨後會依序儘速為大家出貨。消息曝光後，許多粉絲感到崩潰，但也更期待Jolin之後能有機會舉辦簽唱會。

