（專訪）吳可熙《失明》初吻林依晨憑直覺 憶外婆離世感嘆人生有限

林依晨（左）、吳可熙分別挑戰與以往個性不同的角色。（周子娛樂提供）

〔記者鍾志均／專訪〕吳可熙從影來演過10多部電影，在《失明》首次和林依晨配對，互為對方初戀，又和「年下男」劉敬有親密戲，角色挑戰大。吳可熙坦言「第一次親依晨，不知怎麼開始」，和劉敬的親密戲則是先乾掉一瓶半的酒再上，大讚劉敬演出真實。

電影《失明》專訪；吳可熙。（記者陳奕全攝）

吳可熙表示，當初劇本上親密戲都是設定好的，由於要演出的女性角色頗具「侵略性」，事先去了女同志酒吧體驗氛圍，「當時看到一位導演很帥，穿風衣，牽著未婚妻，還見證到一對女同志的求婚」，回憶起此事，內心十分雀躍。

導演周美豫坦言，不希望吳可熙的角色「太男生」，所以讓吳可熙想著，在和林依晨對戲時要有「保護她的感覺」，在碰到劉敬時，比較女生的那面才會流露出來。

在和劉敬的親密戲中，吳可熙表示他純真的一部分，又很靈動，每次都有不同互動，「不過拍完親密戲隔天，我們都不太敢直視對方眼睛」，問她現實中是否能接受超過20歲的年下男？吳可熙眼神堅定說「可以，只要不犯法」。

電影《失明》專訪；林依晨、吳可熙。（記者陳奕全攝）

由於《失明》探討性向流動，問到是否有被同性追求的經驗時，吳可熙坦言有，當時會約出來喝咖啡，對方留短髮，又會幫忙開車門，「但沒有意識到她喜歡我」，後來在拍完《灼人秘密》後也獲女性告白，追問接受同性嗎？吳可熙想了想，打趣說「有點接近，但沒有，還是比較喜歡男生。」

此外，電影主題還觸及對「家」的思考，吳可熙提到近幾年一直衝事業，多半把家庭、親友放在後面，更自爆最親愛的外婆過世，說著說著眼眶泛紅表示「確實會思考人生什麼才是最重要的」；她補充說，「人生就這麼一回，要怎麼在有限的時間內找到想做的事，不要有遺憾，這題真的很難。」《失明》在台熱映中。

