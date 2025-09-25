晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）吳可熙《失明》初吻林依晨憑直覺 憶外婆離世感嘆人生有限

林依晨（左）、吳可熙分別挑戰與以往個性不同的角色。（周子娛樂提供）林依晨（左）、吳可熙分別挑戰與以往個性不同的角色。（周子娛樂提供）

〔記者鍾志均／專訪〕吳可熙從影來演過10多部電影，在《失明》首次和林依晨配對，互為對方初戀，又和「年下男」劉敬有親密戲，角色挑戰大。吳可熙坦言「第一次親依晨，不知怎麼開始」，和劉敬的親密戲則是先乾掉一瓶半的酒再上，大讚劉敬演出真實。

電影《失明》專訪；吳可熙。（記者陳奕全攝）電影《失明》專訪；吳可熙。（記者陳奕全攝）

吳可熙表示，當初劇本上親密戲都是設定好的，由於要演出的女性角色頗具「侵略性」，事先去了女同志酒吧體驗氛圍，「當時看到一位導演很帥，穿風衣，牽著未婚妻，還見證到一對女同志的求婚」，回憶起此事，內心十分雀躍。

導演周美豫坦言，不希望吳可熙的角色「太男生」，所以讓吳可熙想著，在和林依晨對戲時要有「保護她的感覺」，在碰到劉敬時，比較女生的那面才會流露出來。

在和劉敬的親密戲中，吳可熙表示他純真的一部分，又很靈動，每次都有不同互動，「不過拍完親密戲隔天，我們都不太敢直視對方眼睛」，問她現實中是否能接受超過20歲的年下男？吳可熙眼神堅定說「可以，只要不犯法」。

電影《失明》專訪；林依晨、吳可熙。（記者陳奕全攝）電影《失明》專訪；林依晨、吳可熙。（記者陳奕全攝）

由於《失明》探討性向流動，問到是否有被同性追求的經驗時，吳可熙坦言有，當時會約出來喝咖啡，對方留短髮，又會幫忙開車門，「但沒有意識到她喜歡我」，後來在拍完《灼人秘密》後也獲女性告白，追問接受同性嗎？吳可熙想了想，打趣說「有點接近，但沒有，還是比較喜歡男生。」

此外，電影主題還觸及對「家」的思考，吳可熙提到近幾年一直衝事業，多半把家庭、親友放在後面，更自爆最親愛的外婆過世，說著說著眼眶泛紅表示「確實會思考人生什麼才是最重要的」；她補充說，「人生就這麼一回，要怎麼在有限的時間內找到想做的事，不要有遺憾，這題真的很難。」《失明》在台熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中