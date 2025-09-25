新影集上線前突喊卡！潔西卡雀絲坦直言不認同 無奈該劇命中現實

〔記者許世穎／綜合報導〕由影后潔西卡雀絲坦主演並擔任監製的Apple TV+ 影集《反仇專家》原定本週五（26日）上線，不過Apple於當地時間23日宣布將延後播出，時間未定，主因與右翼政治評論員查理柯克近期遇刺身亡有關。雀絲坦昨發聲明表示不認同此決定，「雖然我多希望這部劇與現實無關，但很不幸，它卻如此切題。」

潔西卡雀絲坦在Apple TV+ 全新影集《反仇專家》化身代號「專家」的神祕臥底。（Apple TV+ 提供）

影集裡雀絲坦飾演一名臥底調查員，潛入網路仇恨團體以阻止國內極端主義。她強調，儘管她「重視」與Apple的合作，並「深深尊重」其團隊，但她並不同意延後播出的決定。

請繼續往下閱讀...

雀絲坦在IG寫道：「過去五年我們拍攝這部劇的期間，美國出現了令人遺憾的大量暴力事件」接著細數包括：密西根州州長葛瑞琴·惠特默的綁架企圖、1月6日國會大廈攻擊事件、對川普總統的刺殺企圖、明尼蘇達州民主黨議員的政治暗殺、對裴洛西議長丈夫的攻擊、保守派評論員查理柯克的遇刺、加州ABC附屬電視台的槍擊案、以及全國超過300起校園槍擊事件。

她表示，這些事件雖未涵蓋美國所見的全部暴力，但已展現一種跨越政治光譜的廣泛心態，「而這種心態必須正面對抗。我從未迴避艱難的議題，雖然我多希望這部劇與現實無關，但很不幸，它卻如此切題。」

接著雀絲坦補充：「《反仇專家》講述的是那些每天努力防止暴力發生的英雄，向他們的勇氣致敬，如今顯得比以往更加迫切。雖然我尊重Apple暫停播出的決定，但我依然希望這部劇能很快與觀眾見面。在那之前，我祝福大家平安與堅強，也會在《反仇專家》確定上線時通知大家。」

