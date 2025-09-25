晴時多雲

娛樂 最新消息

八點檔男星泡湯 竟爆「蛋」熟意外

〔記者蕭方綺／台北報導〕盧彥澤、何宜珊及王盈凱在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》的三角戀情正式升溫，劇中三人和陳玹宇一起去泡溫泉郊遊的戲，將戀愛的酸甜苦辣一次詮釋到位。盧彥澤面對何宜珊與王盈凱的曖昧互動，眼神中滿是吃醋與失落。盧彥澤因戲需要，長時間浸泡在溫泉中，還要同時等待溫泉蛋煮熟，他忍不住搞笑自嘲：「蛋熟了嗎？我的『蛋』也快熟了喔！」雙關語瞬間逗笑全場。

何宜珊（右）和盧彥澤拍《寶島西米樂》的戀愛戲，常覺得尷尬。（台視提供）何宜珊（右）和盧彥澤拍《寶島西米樂》的戀愛戲，常覺得尷尬。（台視提供）

何宜珊則意外成了「左擁右抱」的幸運兒，先是被王盈凱搶著牽手，又跌進盧彥澤懷裡，但其實拍攝時間點在今年2月，天氣寒冷，她忍不住苦笑：「快笑不出來了，好冷！」盧彥澤角色個性內斂，多以眼神表達情感，他說：「這場戲要傳達的是對春燕的愛，還多了一份堅定和勇氣。對我來說不難，只要對劇本足夠熟悉，看著對手演員就能自然流露，用眼神就能傳達很多事。」他也透露：「中和喜歡春燕是毋庸置疑的，因此會有吃醋、苦悶的情緒。」

何宜珊戲裡是害羞的女生，難以拒絕大師兄的直球告白，但現實中的卻截然不同，她直言：「我喜好分明，不喜歡的對象會馬上感受到我沒感覺，根本不會有機會。但如果喜歡的人，我會直接告訴對方我喜歡他！」對於劇中王盈凱的超直接告白，以及盧彥澤貼心守護，她坦言：「我比較喜歡默默守護型的，但偶爾來個直球對決，也很Man！」

盧彥澤（左起）和何宜珊及王盈凱在《寶島西米樂》劇中的三角戀情持續升溫。（台視提供）盧彥澤（左起）和何宜珊及王盈凱在《寶島西米樂》劇中的三角戀情持續升溫。（台視提供）

但隨著三角戀情逐漸升溫，有越來越多「談戀愛」的畫面出現，何宜珊則笑說：「每次和兩位男演員同場都好尷尬，空氣常常凝結，超窒息，很想推開他們兩個大喊：『好了啦！』」盧彥澤與何宜珊的互動，也成為觀眾眼中最具 CP 感的一對。何宜珊笑說：「曖昧總是最美！我覺得這對 CP 最棒的是，彼此一直默默守護，有點粉紅泡泡卻不戳破，會讓人心癢癢的。這種曖昧關係真的讓人又愛又恨啊！」

 《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於 LINE TV 同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5點至7點播出。

