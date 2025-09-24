JKF封面太辣！金松季歩遇「潮吹戲」竟破功

金松季歩轉換跑道成為人氣AV女優。（JKF提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕曾是AKB48研究生的金松季歩，登上JKF九月號封面，化身美豔空姐，邀請老司機們搭上「慾望航線」，欣賞她火辣呈現的「美豔藝術」。

詮釋空姐對金松季歩來說並不困難，她透露：「目前我遇過最有挑戰性的拍攝，就是要呈現出『潮吹』的橋段。」坦言私下其實不怎麼喝水，「所以當有這類型的劇情時，在片場我就得大量補充水份，才能在鏡頭前表演出導演想要的畫面。」

金松季歩坦言遇過最有挑戰的是要呈現出潮吹的橋段。（JKF提供）

金松季歩在MUTEKI公開個人出道作品後，迅速登上FANZA月份榜單的銷售冠軍，正式移籍S1的貼文更創下500萬次觀看，足見人氣之高。

金松季歩作品越來越多，作品獲大批鐵粉支持。（JKF提供）

隨著金松季歩作品越來越多，她幾乎只要扮演「教師」、「上司」就會引發熱烈迴響。她坦言不想被年紀限制，「我很希望在引退前，至少能拍一部飾演學生的影像，除了能重溫青澀的校園時光，相信也能帶給粉絲們不同的感受。」

此外，金松季歩非常注重保養外型，喜愛的旅遊行程全和「養顏美容」有關。包括她今年5月與瀨戶環奈一同來台出席記者會，並在TRE台北國際成人展中以金卡女神之姿現身，在這段期間嚴格管控飲食，只為將最好的狀態呈現給粉絲。

