晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

本土劇白目夫妻飆台式英文 金句「See你去死」讓陳珮騏笑到停不了

黃玉榮（左）在《百味人生》和德馨攜手組成超有存在感的「白目夫妻」。（三立提供）黃玉榮（左）在《百味人生》和德馨攜手組成超有存在感的「白目夫妻」。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃玉榮在三立八點檔《百味人生》中大轉型，和德馨攜手組成超有存在感的「白目夫妻」，一出場就突破形象，網友甚至封他們是劇中最爆笑的代表，話題熱度持續攀升。劉書宏劇中飾演黃玉榮的兒子，沒想到父子倆第一次見面，就被小鮮肉一句「我是看你的偶像劇長大的」當場虧爆，讓黃玉榮哭笑不得地回：「我要回去哭了！」

德馨這回飾演黃玉榮的老婆，角色少根筋、常鬧笑話，有趣的是這對夫妻設定是從美國回來，因此時不時要秀幾句英文，沒想到編劇腦洞大開，直接幫德馨設計「台式英語」橋段，像是原本要說「三思而後行」，卻被她脫口變成「one two three再go」，還有「See（看）你去死」等爆笑台詞，效果意外超接地氣，彩排時就讓陳珮騏笑場到停不下來，現場笑聲不斷。德馨自己也承認：「這種台式英語讓角色特色更鮮明，完全不用刻意搞笑，觀眾就能跟著笑翻。」

陳珮騏（左起）在《百味人生》罵德馨、黃玉榮。（三立提供）陳珮騏（左起）在《百味人生》罵德馨、黃玉榮。（三立提供）

雖然是喜感夫妻，但角色也藏有細膩的一面。最新劇情黃玉榮解開身世之謎，自己竟然不是江國賓的親兒子，面對真實身分情緒瞬間崩潰，老婆德馨默默陪在身旁守護，暖心的模樣也讓網友大讚「這對夫妻超感人！」

陳珮騏（左起）對於黃玉榮、德馨在《百味人生》的台式英語，常常笑場。（三立提供）陳珮騏（左起）對於黃玉榮、德馨在《百味人生》的台式英語，常常笑場。（三立提供）

黃玉榮也坦言，這次的角色比以往更多層次，不只展現自私的一面，也流露溫暖與人性。尤其當他得知妹妹（陳珮騏 飾）年輕時曾被欺負，心痛又懊悔沒好好照顧她，那場戲讓他特別投入。黃玉榮笑說，因為自己是家中最小的，常被哥哥們當玩具，但同時也被家人滿滿寵愛，他就把這些兒時經驗帶進表演，真實詮釋對妹妹的心疼。

至於德馨，她的「錢美鳳」堪稱白目代表，不僅常被巴掌伺候，還愛打架卻次次都輸。她笑說：「現實中的我其實很安靜內向，演這角色反而幫我打開另一個面。我平常人生很無聊，去到新環境大多數時間都在觀察，這次角色讓我學會放鬆，算是一種人生補課。」她也笑言，在片場時常因劇中設定「太白目」而成為大家笑料，讓她反而越演越享受。

德馨最後語重心長補充：「八點檔就是要讓大家紓壓，劇情一定比現實生活誇張。觀眾千萬不要太投入，把它當娛樂就好！」她自嘲演出白目角色是一種意外的療癒，也希望觀眾能從劇中找到笑聲與共鳴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中