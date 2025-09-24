本土劇白目夫妻飆台式英文 金句「See你去死」讓陳珮騏笑到停不了

黃玉榮（左）在《百味人生》和德馨攜手組成超有存在感的「白目夫妻」。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃玉榮在三立八點檔《百味人生》中大轉型，和德馨攜手組成超有存在感的「白目夫妻」，一出場就突破形象，網友甚至封他們是劇中最爆笑的代表，話題熱度持續攀升。劉書宏劇中飾演黃玉榮的兒子，沒想到父子倆第一次見面，就被小鮮肉一句「我是看你的偶像劇長大的」當場虧爆，讓黃玉榮哭笑不得地回：「我要回去哭了！」

德馨這回飾演黃玉榮的老婆，角色少根筋、常鬧笑話，有趣的是這對夫妻設定是從美國回來，因此時不時要秀幾句英文，沒想到編劇腦洞大開，直接幫德馨設計「台式英語」橋段，像是原本要說「三思而後行」，卻被她脫口變成「one two three再go」，還有「See（看）你去死」等爆笑台詞，效果意外超接地氣，彩排時就讓陳珮騏笑場到停不下來，現場笑聲不斷。德馨自己也承認：「這種台式英語讓角色特色更鮮明，完全不用刻意搞笑，觀眾就能跟著笑翻。」

陳珮騏（左起）在《百味人生》罵德馨、黃玉榮。（三立提供）

雖然是喜感夫妻，但角色也藏有細膩的一面。最新劇情黃玉榮解開身世之謎，自己竟然不是江國賓的親兒子，面對真實身分情緒瞬間崩潰，老婆德馨默默陪在身旁守護，暖心的模樣也讓網友大讚「這對夫妻超感人！」

陳珮騏（左起）對於黃玉榮、德馨在《百味人生》的台式英語，常常笑場。（三立提供）

黃玉榮也坦言，這次的角色比以往更多層次，不只展現自私的一面，也流露溫暖與人性。尤其當他得知妹妹（陳珮騏 飾）年輕時曾被欺負，心痛又懊悔沒好好照顧她，那場戲讓他特別投入。黃玉榮笑說，因為自己是家中最小的，常被哥哥們當玩具，但同時也被家人滿滿寵愛，他就把這些兒時經驗帶進表演，真實詮釋對妹妹的心疼。

至於德馨，她的「錢美鳳」堪稱白目代表，不僅常被巴掌伺候，還愛打架卻次次都輸。她笑說：「現實中的我其實很安靜內向，演這角色反而幫我打開另一個面。我平常人生很無聊，去到新環境大多數時間都在觀察，這次角色讓我學會放鬆，算是一種人生補課。」她也笑言，在片場時常因劇中設定「太白目」而成為大家笑料，讓她反而越演越享受。

德馨最後語重心長補充：「八點檔就是要讓大家紓壓，劇情一定比現實生活誇張。觀眾千萬不要太投入，把它當娛樂就好！」她自嘲演出白目角色是一種意外的療癒，也希望觀眾能從劇中找到笑聲與共鳴。

