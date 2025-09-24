七大看點揭最終章序幕 《魔法壞女巫：第二部》曝終極預告

《魔法壞女巫：第二部》將迎來震撼人心、感人肺腑的最終章。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2024年風靡全球的現象級電影《魔法壞女巫》，以超過7.56億美金（約台幣229.37億元）的全球票房、10項奧斯卡提名最終獲得兩項大獎，奠定影史最成功的百老匯音樂劇改編電影地位。續集《魔法壞女巫：第二部》即將迎來震撼人心、感人肺腑的最終章，片商今（24）日正式釋出全新預告，七大看點搶先曝光。

續集再度由朱浩偉執導，辛西婭艾利沃與亞莉安娜領銜主演，楊紫瓊、傑夫高布倫、喬納森貝利、伊森斯萊特、瑪麗莎博德等人共同演出，卡司陣容延續華麗規格。故事將延續前作，當昔日摯友分道揚鑣、形同陌路之後，各自承受抉擇後果，艾法芭被冠上「西方壞女巫」惡名，格琳達則成為奧茲國光鮮亮麗的象徵，兩人的命運因此再度交錯。

請繼續往下閱讀...

辛西婭艾利沃飾演的艾法芭在《魔法壞女巫：第二部》隱居林間，仍不放棄為動物爭取自由。（UIP提供）

在全新預告中，七大亮點一次揭曉：格琳達與艾法芭的友情決裂、揭穿大巫師的真相、角色命運的劇烈轉折、新角色的神祕登場，甚至連百老匯經典曲目《For Good》都將在電影中重新響起。預告同時展現華麗服裝與壯觀場景，並預告雙女主角以歌喉與演技正面交鋒，帶來震撼的情感張力。

亞莉安娜飾演的格琳達在《魔法壞女巫：第二部》沉浸於榮耀與聲望。（UIP提供）

片中亞莉安娜飾演的格琳達在翡翠城中沉浸於榮耀與聲望，卻始終揮之不去與辛西婭飾演的艾法芭決裂的陰影。另一方面，艾法芭則隱居林間，仍不放棄為動物爭取自由，並試圖揭露大巫師的黑暗祕密。當兩人再度被命運推向交會，她們的抉擇不僅將改變彼此的未來，也將動搖整個奧茲國。

《魔法壞女巫：第二部》將於11月21日在台上映，這部改編自格萊葛利馬奎爾暢銷小說與經典音樂劇的史詩巨作，將以最終章劃下句點，為影迷獻上震撼與淚水並存的視覺饗宴。

《魔法壞女巫：第二部》終極預告 :

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法