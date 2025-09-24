許光漢征服越南許太太！ 引爆追星熱潮根本國際巨星規格

許光漢凌晨飛抵越南胡志明市，機場有超過千名粉絲接機，場面相當盛大。（甲上提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「亞洲男神」許光漢攜手袁澧林主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》，繼釜山影展世界首映後，繼續往越南宣傳。許光漢今（24）日凌晨飛抵越南胡志明市，瞬間引爆粉絲追星熱潮，即便已是凌晨1點，仍有超過千名粉絲守候在機場，高舉自製應援牌揮舞尖叫，完全是國際巨星規格。

許光漢和袁澧林昨下午則和導演龔兆平、製作及藝術總監文念中一同現身記者會及一連串戲院影人見面會，現場湧入近200家媒體擠爆會場，每一場影人見面會皆一開賣就秒殺完售，現場更有數十位穿白色婚紗精心打扮的女粉絲，只為親眼一睹「國民老公」許光漢的風采。

首度造訪越南的許光漢對粉絲熱情印象深刻，直呼：「第一次來到越南，在機場就感受到大家的熱情，真的嚇了我一大跳！」他更和袁澧林現學現賣「你好越南」、「我愛你們」、「他年她日」等越南語，讓全場粉絲瞬間沸騰、尖叫不已。

袁澧林也透露，曾來越南旅遊3次，非常喜歡越南的美食，這回再度造訪趁空檔去做了美甲、吃了河粉、喝了越南咖啡，心滿意足，還從熱情粉絲身上獲得滿滿元氣。導演龔兆平表示自己很喜歡吃越南菜，希望工作之餘可以多吃當地料理跟欣賞歷史古蹟。

製作及藝術總監文念中表示，今早七點就到飯店附近跑步，看到有人在河邊拍婚紗照，來到戲院又看到很多粉絲披婚紗，覺得越南充滿了愛，「也希望大家能愛《他年她日》這部電影！」

見面會現場數百位粉絲手舉應援標語，熱情高喊「光漢我愛你！」大合照環節更將氣氛瞬間推向最高潮，許光漢與袁澧林也不忘用越南語「謝謝大家！」回應粉絲的熱情。《他年她日》將於10月3日正式在台上映。

