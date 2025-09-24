李彩玟人氣炸裂 出演《暴君的廚師》成新一代「爆款男神」

李彩玟因演出《暴君的廚師》人氣暴衝。（翻攝自tvN IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕新生代男星李彩玟因演出《暴君的廚師》李憲一角，人氣扶搖直上，韓媒報導，他接下來的作品、廣告、粉絲見面會的活動也將陸續增加，準備迎接演藝生涯的「全盛時代」。

據9月韓國演員品牌口碑大數據分析結果，李彩玟擊敗前輩李炳憲、秋英宇、李陣郁、馬東石等男星，登上冠軍寶座；韓國企業評價研究所所長具昌煥（音譯）分析，「這是透過縝密的感情演技吸引消費者關注的必然結果。」

請繼續往下閱讀...

李彩玟褪下戲服難掩帥氣外貌。（翻攝自tvN IG）

《暴君的廚師》上週第10集平均收視為15.7%，也是今年tvN台最高收視，另據Netflix官方統計網站TUDUM透露，《暴君的廚師》在非英語電視秀領域時隔四週再次登上榜首。

藉助作品的口碑發酵，韓媒對李彩玟的關注度越來越高；據韓國演藝界相關人士透露，李彩玟目前收到多樣化的活動紛至沓來，人氣銳不可擋；《暴君的廚師》最終11、12集分別於27、28日播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法