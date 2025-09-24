晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遠藤健慎爆吸毒！清水尋也住處成「毒趴場」震撼日演藝圈

遠藤健慎（左）與清水尋也私下關係不錯。（翻攝自IG）遠藤健慎（左）與清水尋也私下關係不錯。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本演藝圈再爆毒品醜聞！26歲清水尋也因持有大麻遭起訴後，警方進一步偵辦竟牽出24歲新生代男星遠藤健慎，日媒更直指2人多次在清水住處一同吸食大麻，還有友人爆料「不是第一次」，疑似已成習慣性毒趴，震撼外界。

據日媒《FNNプライムオンライン》、《日刊》報導，警方在清水住處查獲約0.392公克乾燥大麻，1名20多歲打工男子供稱「我負責聯絡販子買大麻」，並直指「會和清水、遠藤一起吸」。清水尋也已坦承吸毒，表示「因為自己是演員，所以會拿現金請朋友幫忙買」；相較之下，遠藤健慎全面否認，強調「只是看到過，但不是我的，也沒吸過」。

遠藤健慎與清水尋也曾合作電影《ミスミソウ》及日劇《チア☆ダン》私交密切，甚至今年8月還在IG曬出親密合照。遠藤出身童星，2021年演出NHK大河劇《青天を衝け》，事業正要起飛，如今卻因涉毒嫌疑被捲入醜聞，恐讓演藝前途一夕崩塌。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中