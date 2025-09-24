遠藤健慎爆吸毒！清水尋也住處成「毒趴場」震撼日演藝圈

遠藤健慎（左）與清水尋也私下關係不錯。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本演藝圈再爆毒品醜聞！26歲清水尋也因持有大麻遭起訴後，警方進一步偵辦竟牽出24歲新生代男星遠藤健慎，日媒更直指2人多次在清水住處一同吸食大麻，還有友人爆料「不是第一次」，疑似已成習慣性毒趴，震撼外界。

據日媒《FNNプライムオンライン》、《日刊》報導，警方在清水住處查獲約0.392公克乾燥大麻，1名20多歲打工男子供稱「我負責聯絡販子買大麻」，並直指「會和清水、遠藤一起吸」。清水尋也已坦承吸毒，表示「因為自己是演員，所以會拿現金請朋友幫忙買」；相較之下，遠藤健慎全面否認，強調「只是看到過，但不是我的，也沒吸過」。

遠藤健慎與清水尋也曾合作電影《ミスミソウ》及日劇《チア☆ダン》私交密切，甚至今年8月還在IG曬出親密合照。遠藤出身童星，2021年演出NHK大河劇《青天を衝け》，事業正要起飛，如今卻因涉毒嫌疑被捲入醜聞，恐讓演藝前途一夕崩塌。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

