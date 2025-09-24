4座大滿貫冠軍網球巨星也愛！周杰倫聯名鞋設計靈感來自這首歌

得過多座冠軍的網壇巨星辛納大讚周董設計的球鞋很火。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫才被老婆昆凌爆料，充滿極度自信，事實上周董確實有很多值得驕傲的事情，近日曾經贏得4座大滿貫冠軍的義大利網球巨星揚尼克辛納（Jannik Sinner）也穿上周董參與設計的Nike聯名鞋，兩人也期待有機會可以見面聊一聊。

網壇巨星辛納也穿上周董設計的聯名鞋。（翻攝自IG）

24歲的辛納網球單打最高世界紀錄是排名第一，也曾獲得19個ATP單打冠軍，最近他穿上周董設計的球鞋「Strings of Dreams」，成為設計者周杰倫之外，第一個將新款球鞋穿上腳的名人，包括周董和昆凌都相當驚喜。

請繼續往下閱讀...

周杰倫被老婆爆料充滿極度自信。（翻攝自IG）

周董近日與Nike聯名設計一款新球鞋「Strings of Dreams」，日前他拍攝雜誌封面時率先將新鞋亮相，已引起粉絲極大的關注，今天有粉絲看到辛納穿上周董這雙鞋面有「Jay Chou」字樣的球鞋。周董也在社群po文，要大家看看誰穿上的他的聯名款球鞋，昆凌也說：「太酷了，難以置信！」

而周董的發文也釣出這位網壇巨星辛納留言，大讚這款球鞋太火了，周董也回應：「非常感謝！上海見。」彷彿先預告兩人極有可能在上海碰面事。主要是周董10月9至11日將在上海開唱，「嘉年華」巡演當初從上海起跑，現在也要回到上海畫下句點，而辛納也將在10月參與網壇盛事「上海大師賽」，兩人是否會在上海相見歡？雙方粉絲都很期待。

周董非常有心，po文搭配的背景音樂是《以父之名》，當年這首歌的MV拍攝地點就是義大利，而辛納也是義大利人，至於周董與Nike聯名設計的球鞋「Strings of Dreams」，靈感來自於他演唱會上彈奏《紅塵客棧》的古箏，以古箏的琴弦、古箏的木紋為元素，鞋子上還有古箏的撥片作為迷你配飾，讓東方的音樂元素躍然於鞋上。周董設計的新款球鞋將由他擔任創意總監的潮牌PHANTACi於10月陸續在上海、台北、紐約、洛杉磯、東京、曼谷、新加坡、吉隆坡等地上架發售。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法