晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

4座大滿貫冠軍網球巨星也愛！周杰倫聯名鞋設計靈感來自這首歌

得過多座冠軍的網壇巨星辛納大讚周董設計的球鞋很火。（翻攝自IG）得過多座冠軍的網壇巨星辛納大讚周董設計的球鞋很火。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫才被老婆昆凌爆料，充滿極度自信，事實上周董確實有很多值得驕傲的事情，近日曾經贏得4座大滿貫冠軍的義大利網球巨星揚尼克辛納（Jannik Sinner）也穿上周董參與設計的Nike聯名鞋，兩人也期待有機會可以見面聊一聊。

網壇巨星辛納也穿上周董設計的聯名鞋。（翻攝自IG）網壇巨星辛納也穿上周董設計的聯名鞋。（翻攝自IG）

24歲的辛納網球單打最高世界紀錄是排名第一，也曾獲得19個ATP單打冠軍，最近他穿上周董設計的球鞋「Strings of Dreams」，成為設計者周杰倫之外，第一個將新款球鞋穿上腳的名人，包括周董和昆凌都相當驚喜。

周杰倫被老婆爆料充滿極度自信。（翻攝自IG）周杰倫被老婆爆料充滿極度自信。（翻攝自IG）

周董近日與Nike聯名設計一款新球鞋「Strings of Dreams」，日前他拍攝雜誌封面時率先將新鞋亮相，已引起粉絲極大的關注，今天有粉絲看到辛納穿上周董這雙鞋面有「Jay Chou」字樣的球鞋。周董也在社群po文，要大家看看誰穿上的他的聯名款球鞋，昆凌也說：「太酷了，難以置信！」

而周董的發文也釣出這位網壇巨星辛納留言，大讚這款球鞋太火了，周董也回應：「非常感謝！上海見。」彷彿先預告兩人極有可能在上海碰面事。主要是周董10月9至11日將在上海開唱，「嘉年華」巡演當初從上海起跑，現在也要回到上海畫下句點，而辛納也將在10月參與網壇盛事「上海大師賽」，兩人是否會在上海相見歡？雙方粉絲都很期待。

周董非常有心，po文搭配的背景音樂是《以父之名》，當年這首歌的MV拍攝地點就是義大利，而辛納也是義大利人，至於周董與Nike聯名設計的球鞋「Strings of Dreams」，靈感來自於他演唱會上彈奏《紅塵客棧》的古箏，以古箏的琴弦、古箏的木紋為元素，鞋子上還有古箏的撥片作為迷你配飾，讓東方的音樂元素躍然於鞋上。周董設計的新款球鞋將由他擔任創意總監的潮牌PHANTACi於10月陸續在上海、台北、紐約、洛杉磯、東京、曼谷、新加坡、吉隆坡等地上架發售。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中