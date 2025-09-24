晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧墜樓爆虐殺陰謀論 宋伊人5點聲明駁「死亡飯局黑手」

于朦朧傳出墜樓身亡後，宋伊人被指涉入「死亡飯局」急澄清。（組合照，翻攝自微博）于朦朧傳出墜樓身亡後，宋伊人被指涉入「死亡飯局」急澄清。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧11日墜樓身亡，官方雖稱是意外但外界陰謀論不斷，甚至揚言他是「遭虐殺致死」。其中，中國女星宋伊人被點名與「死亡飯局」有關，網友揪出她過往發文與照片，懷疑隱藏「手機被收走」線索。沉默多日的宋伊人，昨（23日）深夜拋出5點聲明，強調傳言全屬捏造。

宋伊人表示，近日網路瘋傳她是「設局邀酒」的幕後黑手，甚至被造謠為「介紹大佬」、「拉人陪酒」、「在場密謀」、「潛逃國外」，更有網民直接給她扣上「殺人兇手」的帽子，導致她「幾乎喘不過氣！」連正常工作和生活都遭受嚴重干擾，她強調這些說法毫無根據，痛斥不實傳言已經嚴重傷害她的名譽。

宋伊人也逐一解釋被質疑的照片，表示動態圖裡的爭吵並非她發出，而黑T拿飲料的照片只是與助理在公共餐館用餐，現場還有服務員與其他客人，「當時我完全不知情」。不過，宋伊人聲明發布後網路爭議仍未停歇，相關陰謀論依舊持續延燒，事件走向仍備受關注。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中