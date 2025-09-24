于朦朧墜樓爆虐殺陰謀論 宋伊人5點聲明駁「死亡飯局黑手」

于朦朧傳出墜樓身亡後，宋伊人被指涉入「死亡飯局」急澄清。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧11日墜樓身亡，官方雖稱是意外但外界陰謀論不斷，甚至揚言他是「遭虐殺致死」。其中，中國女星宋伊人被點名與「死亡飯局」有關，網友揪出她過往發文與照片，懷疑隱藏「手機被收走」線索。沉默多日的宋伊人，昨（23日）深夜拋出5點聲明，強調傳言全屬捏造。

宋伊人表示，近日網路瘋傳她是「設局邀酒」的幕後黑手，甚至被造謠為「介紹大佬」、「拉人陪酒」、「在場密謀」、「潛逃國外」，更有網民直接給她扣上「殺人兇手」的帽子，導致她「幾乎喘不過氣！」連正常工作和生活都遭受嚴重干擾，她強調這些說法毫無根據，痛斥不實傳言已經嚴重傷害她的名譽。

請繼續往下閱讀...

宋伊人也逐一解釋被質疑的照片，表示動態圖裡的爭吵並非她發出，而黑T拿飲料的照片只是與助理在公共餐館用餐，現場還有服務員與其他客人，「當時我完全不知情」。不過，宋伊人聲明發布後網路爭議仍未停歇，相關陰謀論依舊持續延燒，事件走向仍備受關注。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法