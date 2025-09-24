被兒抓花臉 劉冠廷哀嚎手下留情：老爸靠臉吃飯

劉冠廷（前）說兒子最近很會抓人。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉冠廷、黃冠智、楊銘威與「爆花」蔡亘晏近日合作奇幻都會愛情喜劇《新手上路》，今開放媒體探班，《新手上路》這齣戲聚焦台灣育兒現況，劉冠廷有1歲半的兒子「小太陽」，他已很會照顧兒子，但他說兒子最近很會抓人，導致他和孫可芳的臉頰、手臂都是傷疤，「我只能請兒子手下留情，畢竟他爸爸是靠臉吃飯，抓壞了連你都可能會沒飯吃。」

他說剛當爸時，學著替兒子剪指甲，都要屏氣凝神，深怕自己會剪到寶寶小小的手指頭，如今已經熟能生巧。接著他說，小孩雖然逐漸長大，但生病時也是父母的痛，像是兒子半夜咳嗽，他跟孫可芳聽到，「都會跳起來馬上用臉盆接，比什麼鬧鐘都更強！深怕他又吐到滿床都是，還要全部拆下來洗，也很捨不得他生病沒有活力的樣子。」並說日前有天他凌晨2點出班，孫可芳5點出班，最後只能請小太陽的乾媽半夜2點來陪生病的他，應該是近期最崩潰的事了。

黃冠智（左起）、劉冠廷、爆花、楊銘威；楊銘威與爆花都有孩子，聊起爸媽經頭頭是道。（記者潘少棠攝）

楊銘威與爆花也都有孩子，聊起爸媽經頭頭是道，爆花有個12歲、已經國一的女兒，她說自己很早就生小孩，如今跟女兒像朋友一樣講心事，並稱女兒是天使，很會自己安排時間，不需要爸媽擔心。楊銘威是兩寶爸，沒戲時都早上六點多起床送小孩上學，給新手父母的經驗談是：「你現在很累，隨著孩子長大只會更累，但你會習慣的！」

3人也有志一同推坑黃冠智「早點生」，讓黃冠智哀嚎說：「經濟還不穩定，不敢生小孩！」楊銘威則寬慰他「孩子會自己帶雙碗筷來」。

