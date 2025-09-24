樺加沙颱風洪災重創花蓮 吳慷仁遠在中國仍為台灣祈福

吳慷仁即便不在台灣也心繫花蓮災情。（翻攝自FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕樺加沙颱風近日重創東部地區，花蓮的馬太鞍溪因堰塞湖潰堤而引發洪水，災情十分慘重，截至目前已有多人罹難，傷亡數字仍持續統計中。消息傳出後，演藝圈藝人紛紛在社群平台為災區加油祈福，王心凌打頭陣宣布捐出100百萬善款，吳克群、曾寶儀也先後發聲，希望災情能盡快獲得控制。

然而，近年轉往中國發展的影帝吳慷仁，雖然人不在台灣，但仍心繫故鄉災情。他在臉書貼出雙手合十的表情符號，並留言：「受颱風影響的朋友們務必多加防備，願大家一切平安。」簡單幾句話，傳遞誠摯的關懷，也獲得不少粉絲留言回應「謝謝暖心提醒」。

吳慷仁發文關心颱風災情。（翻攝自FB）

此外，吳慷仁過去長期獨立經營事業，直到去年才與中國經紀公司「壹心娛樂」簽約，並在本月23日正式設立個人工作室。工作室日前也透過公告表示，將持續更新紀錄他的每一個真實瞬間，而這次他第一時間對花蓮災情做出的反應，也被台灣粉絲視為心繫家鄉的片刻。

