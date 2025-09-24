晴時多雲

娛樂 最新消息

阿部瑪利亞變身「最美相撲選手」 AKB48 Team TP揭她不為人知一面

蔡亞恩（左起）、林于馨、阿部瑪利亞、劉曉晴穿上相撲胖胖裝熱舞，相當逗趣。（好言娛樂提供）蔡亞恩（左起）、林于馨、阿部瑪利亞、劉曉晴穿上相撲胖胖裝熱舞，相當逗趣。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿部瑪利亞雖已從女團AKB48 Team TP「畢業」多年，但私下仍和團裡多位成員維繫好交情，近期女團推出第十張單曲《你會等我嗎？ Oh my pumpkin！ 》阿部也大方幫忙宣傳，還不惜變身「最美相撲選手」，一起穿上胖胖裝熱舞。

阿部瑪利亞（右二）開心邀請AKB48 Team TP團員蔡亞恩（左起）、林于馨、劉曉晴上節目暢聊。（好言娛樂提供）阿部瑪利亞（右二）開心邀請AKB48 Team TP團員蔡亞恩（左起）、林于馨、劉曉晴上節目暢聊。（好言娛樂提供）

雖已離開AKB48 Team TP，但阿部瑪利亞仍十分照顧昔日夥伴，特別邀請現役一期生劉曉晴、林于馨、蔡亞恩作客她的YouTube頻道節目，大聊新歌宣傳與幕後趣事，還一起玩恐怖遊戲，甚至直接上演真心話大冒險測心跳，4位漂亮女生還穿上相撲胖胖裝即興熱舞，笑翻現場。

團員也分享阿部瑪利亞私下暖心一面，來自香港的劉曉晴難忘阿部經常把自己的衣服和配件帶到公司，讓大家自由挑選，她自己也常是受惠者，還幸運獲得阿部親自指點穿搭技巧，感動說：「真的很感謝學姊的照顧。」蔡亞恩也回憶，當初選拔時，阿部曾親自向評審推薦她，「覺得我很活潑、有機會被看見」，因此蔡亞恩才能順利加入AKB48 Team TP。

蔡亞恩（左起）、林于馨、阿部瑪利亞、劉曉晴開心相聚。（好言娛樂提供）蔡亞恩（左起）、林于馨、阿部瑪利亞、劉曉晴開心相聚。（好言娛樂提供）

林于馨不只和阿部瑪利亞有好交情，也常去她家幫忙照顧貓咪「牛奶糖」，因此和阿部的愛貓同樣有好感情。阿部瑪利亞表示，雖然已畢業，但心中始終掛念著後輩的表現，這次能藉由頻道替 Team TP 宣傳覺得非常開心，也希望透過影片讓更多人認識AKB48 Team TP的努力與成長，影片將在9月26日上線。

