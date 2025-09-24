晴時多雲

娛樂 最新消息

劉冠廷拍到一半放話製作人「換掉楊銘威」：影響拍攝進度

黃冠智、劉冠廷、爆花、楊銘威。（記者潘少棠攝）黃冠智、劉冠廷、爆花、楊銘威。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉冠廷、黃冠智、楊銘威與「爆花」蔡亘晏近日合作奇幻都會愛情喜劇《新手上路》，今開放媒體探班，4人穿著劇服現身，其中全身綠制服的郵差楊銘威被其他人公認是對戲大魔王，尤其是出道8年的劉冠廷，他指出楊銘威的冷笑話與微表情堪稱他的天敵，每次對戲，劉冠廷都會被楊銘威的冷箭射中，不斷笑場，甚至還揚言要製作人換掉楊銘威，不然會影響拍攝進度。

一開始楊銘威先對自己的造型下了註解，也就是很像電影《讓子彈飛》的葛優，因為這個聯想，劉冠廷只要跟楊銘威一對到眼，就忍不住撲哧笑場。

黃冠智、劉冠廷、爆花、楊銘威。（記者潘少棠攝）黃冠智、劉冠廷、爆花、楊銘威。（記者潘少棠攝）

他還舉例有次陳意涵飾演的媽媽，一邊喝酒、一邊餵女兒「桃子」喝母乳，結果楊銘威自個兒加詞說：「這算不算是一種『桃醉（陶醉）』呢？」讓所有演員都差點笑場，後來導演覺得這句很好，劉冠廷傻眼問：「真的可以嗎？我剛剛嘴角有抽動耶！」

因為這齣戲是歡樂喜劇，劉冠廷最高紀錄是和黃冠智的對戲，因為笑場NG了13次，演到最後導演要現場先休息一下，給2人一段時間撫平「笑意」才繼續開拍。

此外，楊銘威日前幫正在情傷中的好友王柏傑慶生，送上寫著「人最好的解脫，就是要學會放下」的生日蛋糕，並配上《大悲咒》，似乎暗示他該走出情傷。

楊銘威今不改幽默，稱《大悲咒》配蛋糕很搭，「很法喜的感覺」，還說之前修杰楷一直找他健身，他也會聽《大悲咒》。

至於好友王柏傑與謝欣穎分手，楊銘威表示「我們男生不會主動關心感情的事」，也與老婆方志友說法一致，都稱是看新聞才知道分手。對於慶生當天王柏傑是否仍在情傷？楊銘威笑說「他很peace，那天只有酒杯不能放下啦」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

