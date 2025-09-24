晴時多雲

娛樂 最新消息

香港歌手閃過樺加沙颱風台灣現蹤 心痛花蓮光復遇重大災情

潘宇謙邀牧森、喬湲媛出演MV。（認可音樂提供）潘宇謙邀牧森、喬湲媛出演MV。（認可音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港歌手「AP」潘宇謙推出新專輯《距。離》，為了趕上台灣宣傳，犧牲假期，提前收假飛來台灣，以避開強颱樺加沙的影響。他說：「幸好團隊提議提早飛過來，讓我們能安全抵達。也看到很多香港因颱風發生的意外，希望大家都平安無事。」他今看到花蓮光復橋墩被沖毀，洪災一片，也默默祝禱災區的大家一切平安，能將傷亡減至最低。

潘宇謙邀牧森、喬湲媛出演MV。（認可音樂提供）潘宇謙邀牧森、喬湲媛出演MV。（認可音樂提供）

他的新歌《最遠的距離》MV邀請新生代潛力演員合作，《影后》、《進行曲》表現搶眼的牧森與入圍金鐘、北影雙料女配的喬湲媛擔任男女主角，兩人演繹遠距情侶從初見、相戀，到重新理解彼此的過程，情感真摯自然，讓潘宇謙看完直呼「會心一笑」：「他們都非常認真研究劇本與角色，在鏡頭下的表現很美，很多細節私下都有再調整，真的是非常專業的新生代演員。」

潘宇謙邀牧森、喬湲媛出演MV。（認可音樂提供）潘宇謙邀牧森、喬湲媛出演MV。（認可音樂提供）

MV首次與榮獲多項國際大獎的薩禾豐導演合作，潘宇謙表示：「很多我喜歡的MV都是他導的。這次我們開會後覺得他擅長的拍攝手法與概念，特別能表達遠距離戀愛那種拉扯感。」為了拍到最理想的日出場景，他凌晨三點起床彩排，與導演一遍遍調整走位與情緒，最終花了五次拍攝才滿意完成。「這是我第一次拍一鏡到底，非常過癮，也很有挑戰！」

