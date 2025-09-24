晴時多雲

聲援于朦朧遭砸花盆威脅 中國女星消失2日曝光近況

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧墜樓身亡案吸引外界高度關注，儘管工作室發布聲明表示排除刑事嫌疑、警方強調其死於飲酒意外，仍不被網友買單，網傳各種陰謀論、被挖出許多中國演藝圈「淺規則」、「陪酒」等黑幕。此案不僅被傳出與多位資深編劇、導演及知名藝人有相關聯，甚至被揭出疑似與中國政治高層有關，扯出不少大人物。而除了于朦朧恩師與好友紛紛發文聲援外，中國女星孫琳更是多次為于朦朧發聲，呼籲查明事實真相，沒想到卻引起注意，21日自爆遭花盆砸擊，讓網友十分擔心。

中國女星孫琳多次為于朦朧發聲，呼籲查明事實真相，不料卻遭砸花盆威脅。（翻攝自微博）中國女星孫琳多次為于朦朧發聲，呼籲查明事實真相，不料卻遭砸花盆威脅。（翻攝自微博）

自于朦朧逝世後，針對死亡疑雲，中國女星孫琳多次發布貼文呼籲警方查明其死亡真相，不料卻收到威脅訊息，要求她不准再替于朦朧發聲，21日更透露自己在外出領取包裹時，更是被花盆砸中，讓不少網友認為絕非偶然。

遭花盆砸擊的孫琳消失兩日休養，昨（23）日發文向網友報平安。（翻攝自微博）遭花盆砸擊的孫琳消失兩日休養，昨（23）日發文向網友報平安。（翻攝自微博）

因被砸傷消失兩日的孫琳，在昨（23）日再度現身社群平台，發文報平安表示自己已經安全，更特意為感謝網友關心決定抽出粉絲，並送奶茶作為回饋。

☆飲酒過量，有害健康☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

