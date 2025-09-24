晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧案疑點重重！大咖歌后分析疑點 光看窗戶就察覺不尋常

香港歌手甄妮連日在社群發聲，替于朦朧喊冤。（記者潘少棠攝、翻攝自臉書）香港歌手甄妮連日在社群發聲，替于朦朧喊冤。（記者潘少棠攝、翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日墜樓身亡，死因眾說紛紜，引起各界關注。大咖歌后甄妮近日也在社群發文痛斥「荒謬世代，自取滅亡」，後續每天都持續替于朦朧發聲，截至目前連續在貼文下寫了15則留言，相當仗義。

香港歌手甄妮日前先是發文斥責中國政府，「再不辦就是沒天理！我真沒碰過什麼『潛規則』，不瞭解現在竟然敗壞到這種地步！」今（24）日又發佈新留言：「光是看窗子就知道不是自殺（意外墜樓），不合邏輯、草菅人命、太兇狠！」，縱使官方稱是意外墜樓，但甄妮始終都認為于朦朧是慘遭毒手，呼籲中國官方應持續謹慎的查明真相，給外界一個交代，也給于朦朧一個公道。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

