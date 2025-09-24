晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧死因離奇！男星遭爆設局害死他 大動作報警行蹤全曝光

中國男星范世錡（左）遭質疑現蹤于朦朧（右）墜樓現場。（翻攝自微博）中國男星范世錡（左）遭質疑現蹤于朦朧（右）墜樓現場。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月在北京墜樓身亡，同樣自《2013快樂男聲》出道的男星范世錡，遭瘋傳當時人在現場掀起熱議，經紀公司今天公開最新聲明，證實范世錡已經報警處理。

范世錡的工作室發聲明，表示網上關於范世錡先生的各類謠言對其本人的工作和生活造成了極大影響，已經構成網路暴力，「在官方通報、我方委託律師事務所發佈聲明後，網絡不實傳言依然存在，且新的謠言層出不窮，對此，范世錡本人已報警。同時，針對以範世琦先生為主體的造謠誹謗內容，我方已委託律師事務所進行取證，並啟動訴訟維權程序。」

經紀公司更表示，范世錡在9月一直忙於演唱會準備工作，並公布他的行程。10日從通州家中出發，在順義工作至晚上19:00左右離開，19:30左右與工作人員一同到達通州小區，其本人返回家中休息，一夜未出。直至9月11日15:00離開家中。

由於于朦朧是在11日墜樓身亡，而范世錡當天下午3點才離開家中，直接進舞蹈排練室與舞團排練舞蹈，18:00在工作人員家中進行演唱會造型試裝工作，曬出自己的不在場證明。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中