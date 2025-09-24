于朦朧死因離奇！男星遭爆設局害死他 大動作報警行蹤全曝光

中國男星范世錡（左）遭質疑現蹤于朦朧（右）墜樓現場。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月在北京墜樓身亡，同樣自《2013快樂男聲》出道的男星范世錡，遭瘋傳當時人在現場掀起熱議，經紀公司今天公開最新聲明，證實范世錡已經報警處理。

范世錡的工作室發聲明，表示網上關於范世錡先生的各類謠言對其本人的工作和生活造成了極大影響，已經構成網路暴力，「在官方通報、我方委託律師事務所發佈聲明後，網絡不實傳言依然存在，且新的謠言層出不窮，對此，范世錡本人已報警。同時，針對以範世琦先生為主體的造謠誹謗內容，我方已委託律師事務所進行取證，並啟動訴訟維權程序。」

經紀公司更表示，范世錡在9月一直忙於演唱會準備工作，並公布他的行程。10日從通州家中出發，在順義工作至晚上19:00左右離開，19:30左右與工作人員一同到達通州小區，其本人返回家中休息，一夜未出。直至9月11日15:00離開家中。

由於于朦朧是在11日墜樓身亡，而范世錡當天下午3點才離開家中，直接進舞蹈排練室與舞團排練舞蹈，18:00在工作人員家中進行演唱會造型試裝工作，曬出自己的不在場證明。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

