TTXC高雄電影節10／10熱鬧登場 五大亮點活動盡享童樂好時光

10月18、19日的「小人類市集」，是今年精心為小朋友與親子家庭用心打造的夢幻市集。（高市電影館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕TTXC 2025高雄電影節10月10日將熱鬧登場，主辦單位今天宣布今年全新升級的「孩子幻想國 2.0」，五大亮點活動涵蓋市集、兒童劇、戶外遊樂會、爆笑腹語秀和黏土手作課程，邀請大小朋友一同走進充滿想像力與創意的奇幻世界，享受童趣和驚喜滿滿的週末時光。

主辦單位表示，10月18、19日的「小人類市集」，是今年精心為小朋友與親子家庭用心打造的夢幻市集，由多位熱愛手作的職人共同打造溫暖童趣王國，現場匯聚創意攤位、趣味手作與互動體驗，大小朋友都能親手參與、盡情探索，享受童樂好時光。

除了市集活動，高雄電影節還安排多場精彩親子互動節目，12日下午1點豆子劇團將於影廳演出《角落生物小奇蹟》兒童劇：夢遊小奇蹟，沉浸式戲劇結合歐洲動畫，與觀眾共同展開溫馨奇幻冒險，18 日下午2點30分《角落生物小奇蹟》角落星球遊樂會，由鴨子老師帶領大小朋友一同舞動身體，現場將提供12歲以下兒童手作材料一份，購票者可優先參與活動，享受寓教於樂的動態體驗。

《神奇夥伴歡樂頌》爆笑腹語劇場：鸚鵡大呆出任務。（高市電影館提供）

19日下午2點30分《神奇夥伴歡樂頌》爆笑腹語秀：鸚鵡大呆出任務，電影放映完後，將邀請腹語藝術老師與戶外觀眾同樂，26日下午1點孩子最大：《我是陳派派》黏土同學會於電影放映後，將由瓦克創想工坊的太陽老師帶領觀眾將腦中奇想世界捏進手心，用俏皮捏麵與多樣媒材打造動畫角色，親手走進派派的小宇宙。

高雄電影節同時公布親子專屬優惠，於18、19日小人類市集攤位可搶先預購高雄市電影館 11、12 月「長短腳電影院」活動場限量優惠票，原價200元，現場價只要140元，有兒童劇、紙芝居、英文繪本等多元活動，同時加碼推出特惠組合。

TTXC2025高雄電影節10月10日至26日在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場，影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

