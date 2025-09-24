白冰冰幽默爆料 很多網友都說她長得像盧秀燕

白冰冰（右）幽默爆料，網友說她長得像盧秀燕（左）。（記者廖耀東攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年的國慶晚會10月9日在台中市舉行，晚會強調是台灣味，今天的記者會特地邀請了本土藝人白冰冰到現場為國慶晚會行銷，白冰冰一開口就說，國慶晚會將有很多藝人來表演，為何今天獨邀請她？她表示，她發現因為她發表任何言論，好多網友都會留言「你好像盧秀燕」，全場哄堂大笑。

國慶籌備會今日在台中市召開記者會，宣布今年10月9日國慶晚會在台中市，10月10日的國慶焰火在南投縣。

國慶晚會邀請多名藝人，有白冰冰、胡瓜、陽帆、葉璦菱、舞思愛、羅文裕、玖壹壹、血肉果汁機、台中市交響樂團、九天民俗技藝團、台灣特技團、青年高中、台中少年兒童合唱團等。

白冰冰（左）國慶晚會記者會爆料說，網友都說她像盧秀燕（右二）。（記者蘇金鳳攝）

而白冰冰今天更獲邀出席記者會，她一開口就表示，國慶晚會邀請到這麼多藝人，但今天為何獨獨找她？因為她每一次發表言論，網友都說她很像盧秀燕，現場哄堂大笑。

白冰冰接著說，因此今天特地來比一下，但兩人有不一樣，自己都喜歡打扮的漂漂亮亮，而盧秀燕則是盧媽媽，全台中市的大家長，有媽媽的慈愛的感受，而她也是有愛心，提攜後進。

