于朦朧死因能挖出多少真相？ 香港作家點出關鍵

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧驚傳9月11日墜樓身亡，官方火速以「醉酒墜樓意外」宣布「排除刑事案件」，卻難以平息外界對事件的疑慮。香港作家馮晞乾近日發聲，直言不相信單純是意外，但也不願盲從網路謠言，強調散播虛假訊息只會模糊焦點，讓真正該負責的人逍遙法外。

中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）

香港作家馮晞乾在貼文中舉例，網路上謠傳的「540手勢求救」、「藏頭詩暗示被害」等說法，其實都經不起查證，甚至連許多媒體引用的照片與影片都有造假痕跡。他提醒大眾，越是聳動的傳言，越需要謹慎對待，否則不僅浪費社會資源，還會誤導輿論。

請繼續往下閱讀...

在他看來，最值得注意的仍是最早流出的訊息。像是微博帳號「名偵探小宴」在第一時間爆料的細節，多數後來被證實與事實相符，但涉及「勞力士手錶」和「在場好友」的部分卻被迅速刪除。這些疑點，反而能更突顯出真相並不單純。

香港作家馮晞乾為于朦朧墜樓事件發聲。（翻攝自FB）

此外，馮晞乾最後指出，若是所謂的「朋友們」覺得自己很清白，根本沒有必要集體噤聲；如今官方封鎖關鍵資訊，網路一直流傳未經證實的名單，只會讓人更加懷疑背後是否涉及權勢。對他而言，于朦朧之死已超越娛樂新聞範疇，反映出「無背景青年」在強權資本面前的無力感，這才是真正值得深思的社會警訊。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法