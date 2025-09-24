晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女神崩壞！檸檬包包驚見吃剩酸辣湯 王晴爆衛生棉貼滿廁所

《小姐不熙娣》新一集女神形象大崩壞。（東森綜合台提供）《小姐不熙娣》新一集女神形象大崩壞。（東森綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合台《小姐不熙娣》由「S​andy」吳姍儒暫代主持，與派翠克攜手炒熱氣氛，話題不斷。本集邀來檸檬、王晴、草莓、夏宇童，與男星張立東、班底劉涵竹、朱琦郁，開聊「她的IG像仙女，房間卻像災難片？這還是人住的地方嗎？！」，大揭「女神」們不為人知的真實面貌。

《小姐不熙娣》女神現形記，檸檬包包成「ㄆㄨㄣ桶」、驚見派翠克私照！（東森綜合台提供）《小姐不熙娣》女神現形記，檸檬包包成「ㄆㄨㄣ桶」、驚見派翠克私照！（東森綜合台提供）

節目一開場就祭出「女神包包突襲檢查」，讓現場驚呼連連。率先接受搜查的檸檬，被翻出包包裡塞滿吃完的垃圾，連喝到一半的酸辣湯都直接丟進冰壩杯裡，湯汁滲滿整個包包，嚇壞眾人。張立東更爆料，她平時在休息室還會「徒手狂摳鼻孔」，檸檬也爽快認了，笑說在球場常被粉絲拍到「挖到一半」的畫面，讓S​andy聽了直呼：「妙齡女子竟然這樣！」張立東則緩頰吐嘈：「很可愛啦，至少還有人喜歡。」更驚人的是，檸檬的化妝包還翻出一張派翠克的照片，她急忙澄清只是粉絲送的禮物，全場笑翻。

王晴（右）集有血衛生棉貼滿櫃，嚇跑男友友人！（東森綜合台提供）王晴（右）集有血衛生棉貼滿櫃，嚇跑男友友人！（東森綜合台提供）

王晴也大爆「私宅黑歷史」，讓大家聽了目瞪口呆。她自曝十多年前與男友同居時，因懶得處理衛生棉、又無處可放，竟突發奇想把用過的衛生棉直接貼在廁所三角櫃上，「集滿一個經期」才一起丟掉。某次男友朋友臨時借廁所，一打開門嚇到魂飛魄散，現場驚呼「那味道不會很重嗎？」、「會長蟲吧！」張立東也面色凝重表示：「男友竟然被迫要面對一整個經期的收藏…」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中