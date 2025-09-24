女神崩壞！檸檬包包驚見吃剩酸辣湯 王晴爆衛生棉貼滿廁所

《小姐不熙娣》新一集女神形象大崩壞。（東森綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合台《小姐不熙娣》由「S​andy」吳姍儒暫代主持，與派翠克攜手炒熱氣氛，話題不斷。本集邀來檸檬、王晴、草莓、夏宇童，與男星張立東、班底劉涵竹、朱琦郁，開聊「她的IG像仙女，房間卻像災難片？這還是人住的地方嗎？！」，大揭「女神」們不為人知的真實面貌。

《小姐不熙娣》女神現形記，檸檬包包成「ㄆㄨㄣ桶」、驚見派翠克私照！（東森綜合台提供）

節目一開場就祭出「女神包包突襲檢查」，讓現場驚呼連連。率先接受搜查的檸檬，被翻出包包裡塞滿吃完的垃圾，連喝到一半的酸辣湯都直接丟進冰壩杯裡，湯汁滲滿整個包包，嚇壞眾人。張立東更爆料，她平時在休息室還會「徒手狂摳鼻孔」，檸檬也爽快認了，笑說在球場常被粉絲拍到「挖到一半」的畫面，讓S​andy聽了直呼：「妙齡女子竟然這樣！」張立東則緩頰吐嘈：「很可愛啦，至少還有人喜歡。」更驚人的是，檸檬的化妝包還翻出一張派翠克的照片，她急忙澄清只是粉絲送的禮物，全場笑翻。

王晴（右）集有血衛生棉貼滿櫃，嚇跑男友友人！（東森綜合台提供）

王晴也大爆「私宅黑歷史」，讓大家聽了目瞪口呆。她自曝十多年前與男友同居時，因懶得處理衛生棉、又無處可放，竟突發奇想把用過的衛生棉直接貼在廁所三角櫃上，「集滿一個經期」才一起丟掉。某次男友朋友臨時借廁所，一打開門嚇到魂飛魄散，現場驚呼「那味道不會很重嗎？」、「會長蟲吧！」張立東也面色凝重表示：「男友竟然被迫要面對一整個經期的收藏…」。

