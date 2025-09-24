晴時多雲

娛樂 最新消息

葉全真端高粱氣場全開 公路尋親兄弟檔竟遇「神祕後媽」

葉全真在《陌路兄弟》客串關鍵「後媽」。（綺影發行提供）☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

〔記者許世穎／台北報導〕台瑞合製公路電影《陌路兄弟》今（24）日舉行記者會，主要演員鳳小岳、納曜、葉全真、監製陳斯婷一同出席媒體聯訪，葉全真片中客串「刷石頭」登場，相當搞笑吸睛，見兄弟霸氣請喝高粱，讓鳳小岳直呼感受到「前輩女神」的氣場全開。

該片講述三位同父異母的兄弟，因為一份遺產意外踏上環島公路之旅，從彼此對立、衝突不斷，到逐漸在旅途中建立信任與向彼此敞開內心世界。鳳小岳與納曜首次搭檔飾演兄弟檔，片中「不打不相識」，戲外則笑說拍到最後真的培養出兄弟默契。

鳳小岳（右起）、葉全真、納曜一同出席《陌路兄弟》記者會。（綺影發行提供）鳳小岳（右起）、葉全真、納曜一同出席《陌路兄弟》記者會。（綺影發行提供）

一代女神葉全真這次飾演三兄弟過世爸爸的現任妻子，也可說是神祕「後媽」，她一登場便專注於刷石頭，延續了與過世丈夫相同的特別收藏嗜好，面對兄弟找上門，她更端出高粱熱情款待，卻對遺產的態度語帶懸念，舉手投足間親切卻難以捉摸，為整段尋親之旅增添懸疑氣氛。

鳳小岳回憶和葉全真對戲，大讚：「全真姐一出場，眼裡的層次和整個氣場和就鎮住了我們！」」納曜也笑說：「第一次跟資深前輩對戲壓力很大，還好她很親切，還提醒我鏡頭前怎麼放鬆。」葉全真則透露：「很喜歡這角色的帶著灰色地帶的情感，見到兄弟們回憶上心頭，其實當下演出情緒是很滿的。」

葉全真在《陌路兄弟》端高粱見兩兄弟，氣場全開。（綺影發行提供）葉全真在《陌路兄弟》端高粱見兩兄弟，氣場全開。（綺影發行提供）

提到拍攝過程，鳳小岳直呼非常開心，因為他平時就喜歡開車看風景，「我住山區，每天出門會經過樹林、火山，四季分明的景色，特別是開山路時，沒有什麼紅綠燈，就能享受屬於自己的車上時光。」葉全真則笑說可惜這次沒能和「男神們」一同在公路上拍攝，她平時也愛自駕，特別喜歡沿著海岸線感受迎面而來的海風，現場也向監製喊話，盼望下一部作品能一起上路賞美景。《陌路兄弟》將於9月26日在台上映。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大body

