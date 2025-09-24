晴時多雲

娛樂 最新消息

阿夫拉褲頭秀軍用內褲 孫綻爆打呼「交響樂」狂買耳塞

孫綻在《九條好漢在一班》的懇親日跟家人合照。（台視提供）孫綻在《九條好漢在一班》的懇親日跟家人合照。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視實境軍旅節目《九條好漢在一班》上週播出溫馨懇親會，節目中的班長雲朵與星兵孫綻、阿夫也特地透過台視新聞分享「軍中必備小物」的小秘訣。

孫綻自嘲睡覺打呼聲如「交響樂」，為免打擾同袍，他特地到營站買了一堆耳塞分送大家；不過阿夫反倒笑說，「我聽到他打呼才睡得著，是白噪音的概念」，逗樂眾人。

在軍中安定心情更是關鍵。身為基督徒的孫綻會隨身帶十字架，只是因軍中禁戴飾品，只能藏在枕頭下；阿夫則習慣攜帶筆記本，「那是我可以對話的小空間，也能安定心情」，雲朵也建議最好選擇小本子，方便塞進迷彩褲口袋，隨時記錄口令。

手機不能帶進營區，「手錶」也成為三人公認的必備品。孫綻說，手錶能掌握時間、培養時間觀念，避免成為害群之馬；阿夫提醒「別戴太貴的錶，訓練時容易刮傷，便宜的才不心疼」。

阿夫（左起）拉褲頭讓雲朵班長、孫綻確認他真的穿軍中內褲。（台視提供）阿夫（左起）拉褲頭讓雲朵班長、孫綻確認他真的穿軍中內褲。（台視提供）

灑脫的阿夫進成功嶺時行李最簡便，連內衣褲都沒帶，靠軍中發放用品度日，如今結訓後仍愛穿當時的軍用內褲，還在活動現場拉開褲頭示範，大讚「透氣又好穿」。

雲朵班長（左）與阿夫跟大家分享軍中必備小物。（台視提供）雲朵班長（左）與阿夫跟大家分享軍中必備小物。（台視提供）

至於「沒帶會後悔」的物品，雲朵建議女生一定要準備防曬乳，雖然前兩週課程緊湊未必擦得到，但第三週起可利用空檔補擦；孫綻提醒近視的新兵一定要帶備用眼鏡，「不然操課弄斷會很麻煩」，他曾看過同袍用膠帶黏眼鏡度日；阿夫則強調襪子要慎選吸濕排汗款，否則流汗異味驚人，還加碼分享「上廁所要上一段沖一段，避免馬桶阻塞被室友討厭」。

《九條好漢在一班》熱播也成為他們與家人交流的新話題。雲朵曾服役4年半，歷經憲兵與藝工隊甚至負責保護國家元首，如今媽媽和妹妹看節目終於理解她過去的軍旅生活；孫綻的爸爸和弟弟都是職業軍人，他笑說「我弟是教育班長，看節目我要立正站好，被他電」，但全家能一起追節目讓他覺得幸福，「最小的外甥還說長大也要當兵，跟大舅舅、小舅舅一樣」；阿夫則獲家人一致好評，直誇他在節目裡「很帥」。

點圖放大body

