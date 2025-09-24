晴時多雲

娛樂 最新消息

花蓮遭樺加沙重創釀15死 王心凌低調捐100萬 羅志祥心痛發聲

小豬祈求花蓮平安。（資料照，中天提供）小豬祈求花蓮平安。（資料照，中天提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕強颱樺加沙侵台，花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成重大災情，截至今天下午的統計已有15人罹難、32人受傷，超過百人失聯，消息傳出後，許多藝人在社群為花蓮祈福，也希望能盡一分力量。據了解，王心凌將捐出100萬賑災，「小豬」羅志祥也心痛表示，「花蓮 願平安，也願受災者得到救護幫助，加油。」

小豬很心痛花蓮受災。（翻攝自IG）小豬很心痛花蓮受災。（翻攝自IG）

王心凌捐款賑災。（資料照，天晴音樂提供）王心凌捐款賑災。（資料照，天晴音樂提供）

王心凌發文表示：「為所有在樺加沙颱風中受影響的朋友們祈福，這二天看到的畫面，真的讓人心疼，我的心和大家在一起。希望透過一點點力量，在音樂之外，陪大家一起面對。」

王心凌希望能盡一點力量，將捐百萬賑災。（翻攝自IG）王心凌希望能盡一點力量，將捐百萬賑災。（翻攝自IG）

金曲歌后阿爆轉發貼文寫道：「海人這篇寫的很清楚，很多人默默做了很多事預防。淹水的影片看著都是曾經工作住宿活動的地方，希望人員都平安，共同祈禱，馬太鞍平安。」金曲歌王許富凱則沉痛表示：「逝者安息。」

阿爆也轉發貼文祈禱。（資料照，記者王文麟攝）阿爆也轉發貼文祈禱。（資料照，記者王文麟攝）

