曹雅雯被騷擾嚇到減少外出 亡父入夢托付1事 她傻眼：不要鬧

曹雅雯攜手攜手國際指揮大師簡文彬合作。（衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后曹雅雯今天出席衛武營「大玩樂家」系列音樂會記者會，她遭新加坡狂粉騷擾多時，除了準備辣椒水防身，還考慮要找貼身保鑣。她受訪透露，詢價後發現保鑣有分等級及價目，看了之後發現金額非常昂貴，因為前陣子才有被騷擾的經歷，可能需要請到危險等級的保鑣才有辦法應對，感嘆現在外出很常疑神疑鬼，除了工作之外都很少出門了。

曹雅雯接棒彭佳慧、許富凱、周蕙、洪佩瑜，挑戰重磅流行經典融合古典交響全新樂章，攜手國際指揮大師簡文彬及國立臺灣交響樂團，明年3月7、8日將登上衛武營歌劇院。有別於過去總是與其他歌手搭配交響樂團合作，曹雅雯這次在「大玩樂家5」算是真正「獨挑大樑」，將以交響樂團編制舉辦個人音樂會，坦言心情「既期待又怕受傷害」。

曹雅雯宣布將在衛武營開唱。（衛武營國家藝術文化中心提供）

曹雅雯受訪笑說：「準備的時間還滿長的，一直很興奮，很好奇他們會怎麼編。」這套音樂會以流行音樂融合完整交響樂團編制，將以全古典演出手法來呈現「跨界」精神。她將以華語樂壇流行音樂大師陳志遠老師為致敬對象，並把他過去替天王天后所打造的膾炙人口經典重新詮釋，挑戰蘇芮、張雨生、張惠妹、王傑等大咖的夯曲。

此外，曹雅雯歷經喪父之痛，前陣子父親才辦完百日，她的乾姊姊還夢到了爸爸，透露爸爸交代她記得留演唱會的門票，不然他到時候要坐在舞台上看，讓曹雅雯聽了傻眼說：「我想說不要鬧。」透露依照往例，演唱會都會幫家人留位置。

