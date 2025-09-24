黃冠智金鐘雙料入圍拚20萬獎金 太太早許願：馬爾地夫度蜜月

黃冠智（左）今年雙料入圍。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉冠廷、黃冠智、楊銘威與「爆花」蔡亘晏正在拍新戲《新手上路》，今開放媒體探班，其中黃冠智雙料入圍，包括以《聽海湧》入圍金鐘迷你劇戲王，以及《人生清理員》入圍男配角獎，被問到想拿哪個獎項？一旁劉冠廷替他搶答：「當然是兩個都拿！」黃冠智笑嘻嘻稱若得獎就有20萬獎金，已經打算把獎金拿去度蜜月，「結婚1年半，太太早就許願要去馬爾地夫。」

黃冠智（後方黃衣）笑嘻嘻稱，若得獎就有20萬獎金，已經打算把獎金拿去度蜜月。（記者潘少棠攝）

他用台語苦笑說自己「還在籌錢」，哀嚎馬爾地夫度假費用很貴，楊銘威聽聞立刻開玩笑建議：「不然去馬祖好了。」讓現場哈哈大笑。

黃冠智提到雖然結婚，經濟還不穩定，不敢生小孩，被問不是戲約頗多？他解釋《新手上路》是他今年拍的第一齣戲，僅有6集，因上半年都在宣傳期，加上到日本演舞台劇，看起來忙碌，並說：「戲多和片酬高不成正比，至少生活過得去。」楊銘威則寬慰他「孩子會自己帶雙碗筷來」。

（左起）劉冠廷、黃冠智、爆花、楊銘威。（記者潘少棠攝）

而爆花以《化外之醫》入圍女配角，將對上《影后》鍾欣凌、謝瓊煖和曾莞婷等強悍對手，她說自己還沒看《影后》，但有聽說非常好看。她入圍當天正在上皮拉提斯課程，老公黃健瑋有什麼祝福或慶祝？她語帶保留表示：「沒有印象，可能在家庭群組有傳。」那有給愛的抱抱？她則回「愛的抱抱每天都有」。

