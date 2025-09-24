曝光中國私約合作信函 百靈果興奮決定這樣做

Podcast《百靈果News》由主持人凱莉（左）與Ken（右）所組成。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名Podcast節目《百靈果News》今（24）日在IG限時動態曝光一封來自中國的電子郵件，瞬間引發討論。該信件以「親愛的，我們是來自中國的旅行社，這邊想請您來中國旅行」為開頭，並強調不需任何費用即可享受旅遊體驗，甚至貼心表明「我們不是騙子，只是想促進兩岸交流」，還承諾包辦吃住行的所有支出，力邀他們赴約旅遊。

對方更在信中註明，希望能透過這次行程讓台灣民眾加深對中國風土人情的認識，同時藉由雙方合作帶動觀光產業。條件則是參與者需將旅遊的日常體驗分享到社群平台，作為一種互惠合作的方式。信尾還留下WhatsApp聯絡方式，邀請收件人進一步回覆，展現出極高的「邀約誠意」。

《百靈果News》公開來自中國的合作邀約信。（翻攝自IG）

收到這封信後，《百靈果News》反應相當興奮，甚至在限動用大字串連「喔喔喔喔喔啊啊啊啊啊，我們終於收到這種信了！我們好興奮啊啊啊啊，今晚直播一起來回信吧！」主持人凱莉與 Ken更計畫將在直播中公開討論，幽默回應引來粉絲期待，讓這份「跨海來信」成為網友的熱議話題。

