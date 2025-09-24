「AI薔薔」推銷壯陽藥太逼真 本尊直衝賣家住所大罵王八蛋

薔薔慘遭不肖人士利用肖像，替壯陽產品「俄羅斯海豹油膠囊」背書。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「薔薔」林嘉凌一向以火辣直言的形象走紅，近日卻因「AI換臉詐騙」成為受害者。她昨在社群上傳新影片，標題直白震撼「冒牌詐騙猖狂！直搗大本營怒斥火線開嗆」，曝光自己慘遭不肖人士利用肖像，替壯陽產品「俄羅斯海豹油膠囊」背書的離譜行徑。

薔薔憤怒指出，近期在抖音與多個平台出現大量AI假冒影片，不僅模仿她的聲音，甚至套上她的臉，硬生生「換臉」製造假廣告。影片中假薔薔推銷：「原價上千元的海豹油，在我薔薔這裡一盒只要兩百多！」誇張手法讓不少粉絲信以為真，甚至私訊她詢問購買方式。她無奈說：「已經有網友真的受騙買了假產品，身為當事人，我絕不能坐視不管！」

請繼續往下閱讀...

薔薔根據賣場提供的連結，追查出疑似賣家住址。（翻攝自YT）

於是，薔薔決定親自調查，根據賣場提供的連結追查出疑似賣家住址，最後直接衝到對方社區，進行「火線怒罵」對質。影片中可見，她情緒激動狂敲門，大聲怒喊：「你這個王八蛋用我的肖像賣壯陽藥！立刻撤下廣告、停止詐騙，不然我每天都來找你！」然而賣家始終未開門，薔薔只好留下紙條警告。

賣家回覆訊息解釋自己只是「搬運影片」，但薔薔根據其賣場連結，直指對方說謊，最後才逼得對方刪除影片並道歉。（翻攝自YT）

事後，賣家回覆訊息解釋自己只是「搬運影片」，但薔薔根據其賣場連結，直指對方說謊，最後才逼得對方刪除影片並道歉。不過，薔薔也揭露，這名賣家只是下線，真正的幕後操縱者仍在更新AI假影片，她憤怒呼籲粉絲提高警覺，「千萬別再被假薔薔騙走辛苦錢！」

影片中，薔薔更一度激動怒嗆：「來啊！你用我的名義要開豹油，我讓整個社區都知道，讓你混不下去！」她甚至自嘲地模仿詐騙內容：「我就是爛臉、我就是公車，怎麼啦？」強調AI技術雖然以假亂真，但嘴型與牙齒仍露出破綻，呼籲大家仔細辨識。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法