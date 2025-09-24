王心凌為「樺加沙颱風」賑災捐100萬 暖喊：心和大家在一起

王心凌為強颱「樺加沙」災情捐出新台幣100萬元。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕強颱「樺加沙」近日橫掃台灣，災情嚴峻之際，第一時間關注災情的藝人王心凌，今（24）日透過社群平台發文，向受災居民表達關懷與祝福。同時也宣布捐出新台幣100萬元作為賑災基金，希望能協助災後救援與重建工作。

在貼文中，王心凌感性寫下：「這兩天看到的畫面真的讓人心疼，為所有在颱風中受到影響的朋友祈福。我的心和大家在一起，希望透過一點點力量，在音樂之外，也能陪伴大家度過。」簡短幾句卻滿載溫情，展現她不僅是舞台上的「甜心教主」，更是用行動溫暖人心的「暖心女神」。

王心凌今（24）日發文關心颱風受災情況。（翻攝自IG）

王心凌此舉很快引發網友熱烈迴響，紛紛湧入留言表示尊敬，盛讚她不僅歌聲動人，心地更是溫暖善良。據了解，過去她就曾多次參與公益，包括教育、醫療與弱勢團體的援助，如今再次挺身相助災區，不僅彰顯出藝人身為公眾人物的影響力，更傳遞出一股正能量，成為災後台灣社會中一抹溫暖的力量。

