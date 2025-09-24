金曲女星才上Spotify封面 加碼宣布年底好消息

aDAN薛詒丹發行全新專輯。（DanVoice Studio提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作女聲「aDAN」薛詒丹發行全新專輯《孤獨金魚圖鑑 Goldfish in the Tank》，先行單曲《金魚》入選Spotify「都會之聲」歌單封面，也於昨日在身心靈空間the MEDIAN舉行搶聽會，邀音樂圈好友席地而坐共同聆聽新曲，薛詒丹大喊：「能在這麼美好漂亮的空間跟大家一起聽歌，我真的覺得很幸福。」

aDAN薛詒丹舉辦新專輯搶聽會。

（DanVoice Studio提供）

《孤獨金魚圖鑑》專輯概念起始於同名歌曲《金魚》，薛詒丹分享：「有天我腦中突然浮現一個畫面，一隻尾鰭很漂亮的金魚在魚缸裡兜圈，很努力游，但始終出不去。」單曲《差一點的我們》更找來鶴The Crane對唱，歌曲描繪多年愛侶最終協議分開的故事，交織出遺憾情感。

請繼續往下閱讀...

薛詒丹分享，原先提供鶴The Crane聆聽的是只有鋼琴伴奏的demo，等到製作人鍾濰宇正式編曲完成，準備錄音時，鶴The Crane才驚訝笑說：「欸不是，編曲也太豐富了吧！」錄音當天，他也展現了專業的一面。aDAN薛詒丹回憶：「The Crane大概唱完一個段落，就直接坐到控制室自己選take，超帥、超乾脆。」薛詒丹也在錄製倒數第二個take的時候哭出來，「歌詞唱到：『曾經我們 如此相信／牽著彼此的手 談論從今以後』時，我真的太入戲，情緒太滿了。」

aDAN薛詒丹發行全新專輯。（DanVoice Studio提供）

薛詒丹2019年以EP《太安靜》正式開展個人創作歌手生涯，2023年的單曲《故事依然繼續》更成為Netflix劇集《此時此刻》第十集片尾曲。而她與Miao Miao Flow（盧思蒨）的組合「丹丹猫猫」則在2025年金曲獎入圍最佳演唱組合。

面對「入圍後發片」的壓力，她卻顯得放鬆：「今年入圍金曲獎是超大的驚喜，因為當時在做音樂時完全沒有聯想到這個動機」，如果作品有機會透過這個獎項讓更多人聽到，進而陪伴更多人的生活，對她而言就是莫大的鼓勵。同時預告會於年底展開小巡迴企劃，更多新消息請關注aDAN薛詒丹官方粉絲專頁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法