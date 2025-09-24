晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

電豹女啦啦隊驚見核彈級女神 「天使臉孔＋爆乳」前途無量

電豹女迎來核彈級新成員！韓籍金賢姈社群辣照瘋傳。（翻攝自IG）電豹女迎來核彈級新成員！韓籍金賢姈社群辣照瘋傳。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台啤永豐雲豹職籃啦啦隊「浪LIVE電豹女」官方宣布韓籍女神金賢姈正式加盟，並將以背號「0號」登場。她不僅有天使般的臉孔，更以完美比例的「魔鬼身材」圈粉無數，消息一出瞬間掀起社群熱議，粉絲瘋喊：「這身材太犯規！」、「新賽季必須衝現場！」

電豹女迎來新成員，金賢姈天使臉孔＋魔鬼身材前途無量。（翻攝自IG）電豹女迎來新成員，金賢姈天使臉孔＋魔鬼身材前途無量。（翻攝自IG）

來自韓國的金賢姈，過去就活躍於足球、排球、棒球 三大領域啦啦隊，被譽為「最辣代表」。她以健康自律的生活、亮眼舞姿和辣度爆表的身材，早已在IG、抖音累積大批追隨者，更被封為「四棲女神」，橫跨健身、舞蹈、時尚與社群圈。如今跨海加盟電豹女，更讓台灣球迷期待她的首次亮相。

台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」再度丟出震撼彈！官方正式宣布韓籍女神金賢姈加入陣容。（想想時間有限公司提供）台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」再度丟出震撼彈！官方正式宣布韓籍女神金賢姈加入陣容。（想想時間有限公司提供）

「真的很開心能成為電豹女的一員，我一定會盡全力！」金賢姈以簡單中文向粉絲喊話，誠懇又甜美。她透露除了加強舞蹈訓練，也正在努力學中文，盼能拉近與台灣球迷距離，「希望大家不只看到舞台上的我，也能感受到真實的我」。

目前電豹女的陣容已是星光熠熠，包括笑笑、小楓、筱緹、安汝、草莓、雪寶、Nia、瑄瑄、諺諺、Yuki、紹頤、喬喬、語萱、Jasmine、思思，以及同樣來自韓國的海莉，加上練習生仔仔、奶糖、Petty，每位都有固定粉絲。如今金賢姈的加入，讓戰力再度升級。

隊長小楓更暖心表示：「能迎來女神級學妹真的很興奮，我們每個人都有自己的『女神範』，相信她很快就能融入這個大家庭！」一席話也讓粉絲直呼新賽季「必須到場」見證女神合體。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中