電豹女啦啦隊驚見核彈級女神 「天使臉孔＋爆乳」前途無量

電豹女迎來核彈級新成員！韓籍金賢姈社群辣照瘋傳。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台啤永豐雲豹職籃啦啦隊「浪LIVE電豹女」官方宣布韓籍女神金賢姈正式加盟，並將以背號「0號」登場。她不僅有天使般的臉孔，更以完美比例的「魔鬼身材」圈粉無數，消息一出瞬間掀起社群熱議，粉絲瘋喊：「這身材太犯規！」、「新賽季必須衝現場！」

電豹女迎來新成員，金賢姈天使臉孔＋魔鬼身材前途無量。（翻攝自IG）

來自韓國的金賢姈，過去就活躍於足球、排球、棒球 三大領域啦啦隊，被譽為「最辣代表」。她以健康自律的生活、亮眼舞姿和辣度爆表的身材，早已在IG、抖音累積大批追隨者，更被封為「四棲女神」，橫跨健身、舞蹈、時尚與社群圈。如今跨海加盟電豹女，更讓台灣球迷期待她的首次亮相。

台啤永豐雲豹職業籃球隊啦啦隊「浪LIVE電豹女」再度丟出震撼彈！官方正式宣布韓籍女神金賢姈加入陣容。（想想時間有限公司提供）

「真的很開心能成為電豹女的一員，我一定會盡全力！」金賢姈以簡單中文向粉絲喊話，誠懇又甜美。她透露除了加強舞蹈訓練，也正在努力學中文，盼能拉近與台灣球迷距離，「希望大家不只看到舞台上的我，也能感受到真實的我」。

目前電豹女的陣容已是星光熠熠，包括笑笑、小楓、筱緹、安汝、草莓、雪寶、Nia、瑄瑄、諺諺、Yuki、紹頤、喬喬、語萱、Jasmine、思思，以及同樣來自韓國的海莉，加上練習生仔仔、奶糖、Petty，每位都有固定粉絲。如今金賢姈的加入，讓戰力再度升級。

隊長小楓更暖心表示：「能迎來女神級學妹真的很興奮，我們每個人都有自己的『女神範』，相信她很快就能融入這個大家庭！」一席話也讓粉絲直呼新賽季「必須到場」見證女神合體。

