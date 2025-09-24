扣住于朦朧手機？照片曝光成鐵證 宋伊人澄清網不買單

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧驚傳11日墜樓身亡，工作室當晚證實後，頻頻被外界質疑死因不單純，且網路上不斷流出疑似現場虐殺畫面，以及過去于朦朧遭虐待的蛛絲馬跡。隨後網傳，曾出演多部戲劇《我憑本事單身》，甚至與台灣男星林柏宏合作《六弄咖啡館》的中國女星宋伊人，參與前晚疑似致于朦朧於死亡的聚會，引網揣測她與于朦朧的死有關係。

中國女星宋伊人（左）被爆出疑似參與于朦朧（右）死亡前晚的聚會。（翻攝自微博）

宋伊人被爆是于朦朧生前聚會名單中的其中一員，更被指是設局邀于朦朧參與聚會的黑手。網友也揭露她過去分享的Live動態圖，發現圖中內容出現「你們抓朦朦幹什麼」、「他現在就在反抗」等字句。更有人眼尖發現，于朦朧生前的手機疑似落入宋伊人手中，且照片被認為顯示「手機已被沒收」。

網友眼尖揪出宋伊人過往拍攝的Live圖中疑似有于朦朧的手機。（翻攝自微博）

沉默多日的宋伊人日前透過律師發聲，昨（23）日晚間更在個人社群平台發文提出五點聲明，駁斥傳言，表示自己Live圖中的背景音並非同一天的照片，對於圖中背景音她毫不知情。除了針對反駁自己被傳言「在場密謀」、「潛逃國外」之外，她也說明自己與同為疑似聚會名單之一的導演程松青僅有一面之緣，並呼籲網友不信謠言、不傳謠言，願逝者安息。對此網友不買單，紛紛留言：「誰信」、「證據呢？」。

