于朦朧墜樓社區爆退租潮 小粉紅不忍開嗆「有冤魂誰敢住」

于朦朧墜樓身亡的社區爆發退租潮。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧於9月11日在北京陽光上東小區（社區）墜樓身亡，不僅被外界質疑死因不單純，更扯出各種陰謀論，此事件也在中國社群平台上成了禁忌話題。隨著事件爆發，陽光上東也成了名副其實的「凶宅」，許多租客紛紛提出轉租要求，意外引發話題。

北京陽光上東小區為許多中國一線明星喜愛居住的地點，不過近期卻發生于朦朧墜樓事件，令不少租客人心惶惶，紛紛發文提出退租要求，期望能找到有緣人接手；不少房仲也拍攝影片介紹該社區，試圖以低價出售。

貼文發出不久立刻引發熱議，許多中國網友意有所指的留言，「住這邊是要近距離觀賞兇殺案嗎」、「有人從窗戶推我怎麼辦」、「有冤魂誰敢住」、「去了能活嗎」、「不敢租，監控是沒有的，窗戶是一碰就斷的」，間接證明其實不少中國網友也對于朦朧墜樓事件抱有懷疑。

