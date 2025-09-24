健身房落單女竟是58歲王祖賢 黑衣長髮驚豔全場「狀態像40歲」

58歲王祖賢近況曝光，狀態宛如40歲，驚艷全場。（組合照，翻攝組小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後長居加拿大且鮮少公開露面，卻總被當地影迷捕捉身影，然而她近日現蹤溫哥華健身房，一身黑衣、長髮飄逸的模樣被網友驚呼「一看竟是王祖賢！」照片曝光後，網友更盛讚她氣質脫俗，完全看不出年齡「以為才40歲！」

一名網友日前在小紅書分享「健身偶遇明星」的貼文，標註王祖賢並附上多張照片，畫面中的她身穿寬鬆黑衣黑褲、戴眼鏡與口罩，舉手投足依舊優雅，專注觀看他人訓練的模樣顯得氣質非凡。網友看到後忍不住表示「是祖賢姐姐！」、「姐姐怎麼開始去健身房？」不過也有人笑虧「褲子買太大了啦！」

58歲王祖賢昔日與運動有深厚淵源，近日再遭目擊現身溫哥華一處健身房。（組合照，翻攝組小紅書、臉書）

事實上，王祖賢和運動有深厚淵源，父親王耀煌就曾是台灣籃壇名將，而她就讀懷生國中、金甌女中期間都是籃球隊主力球員，身高173公分、青春亮麗的模樣，甚至被封為《灌籃高手》赤木晴子的真人版，她的籃球英姿至今仍是不少球迷津津樂道的話題。

王祖賢就讀國、高中期間都是籃球隊主力球員。（資料照，翻攝自臉書）

隨後，王祖賢被星探發掘踏入影壇，因電影《倩女幽魂》飾演「聶小倩」爆紅，成為永恆的銀幕經典；在淡出演藝圈後，王祖賢旅居加拿大並在當地經營艾灸館，親自接待與服務客人，展現謙和親切。此次健身房的「偶遇」，再度讓粉絲感慨女神氣場依舊，風采不減當年。

