于朦朧死因牽扯習近平？ 生日獻祭、龍形閃電疑雲掀陰謀論

中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧於9月11日傳出墜樓身亡，而警方卻僅用12小時就宣布「排除刑事案件」，認定他是「飲酒後不慎墜樓」。許多網友質疑調查過於草率，種種疑點都顯露出事件真相遠比官方說法更加複雜。

就在網路熱議之際，有人目睹于朦朧的故鄉「新疆」，夜空中出現了極為罕見的「龍形閃電」。由於于朦朧生肖屬龍，名字的發音又與「龍」相近，畫面曝光後立刻引發外界討論，甚至有人驚呼「于朦朧是不是化龍歸來」，讓整起事件添上一層靈異色彩。

請繼續往下閱讀...

有網友在9月22日新疆夜空發現罕見的「龍形閃電」。（翻攝自微博）

然而，更引人注意的是有人將焦點指向中國國家主席習近平。網友發現于朦朧與習近平同為6月15日生日；而另一位早逝男星喬任梁，生日竟與習近平父親習仲勳同為10月15日。這些「巧合」被懷疑是所謂的「政治獻祭」，甚至被連結到習近平不久前提及「人類可能可以活到150歲」的說法，讓事件更加撲朔迷離。

針對外界疑慮，網路節目《時事金掃描》整理出五大疑點：警方過於倉促結案、現場疑似被人動過手腳、是否先遭重傷再被拋下、娛樂圈長期鬥爭的黑幕，最嚴重的可能是有政治勢力的介入等。每一點都讓網路輿論愈燒愈烈，也讓于朦朧的死因至今仍籠罩在重重疑雲下。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆民俗說法僅供參考☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法