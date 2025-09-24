林采緹爆氣！怒嗆中國「再也不會去」轉發于朦朧新聞1分鐘遭刪

林采緹霸氣怒嗆「再也不會去中國」。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕37歲男星于朦朧11日墜樓身亡，雖然公安21日通報死因是酒後意外，但疑點仍讓大批粉絲不滿。「蛇姬」林采緹昨（23日）凌晨在微博轉發相關新聞影片，不過僅1分鐘就遭刪除，氣得直嗆「原來這個時代還能草菅人命！」更在Threads霸氣回應網友強調「再也不會去中國」。

林采緹分享的影片畫面，就有中國網民直指是密室逃脫遊戲，而並非于朦朧本人，不過她在微博轉發相關報導時仍怒批「說密室逃脫？誰信密室逃脫長這樣？屏蔽所有關鍵字跟訊息！是什麼樣的國家？！」雖然她並未點名于朦朧，但貼文僅維持1分鐘就消失，讓外界更加質疑審查力度。

請繼續往下閱讀...

隨後，林采緹在Threads回應網友留言時怒嗆中國表明不滿，火大直批「再也不會去中國！」同時她更坦言，即便自己出生於澳門也無所謂「就不要回就好啦！」此外，她也霸氣表示「反正我又不靠對岸賺錢！」、「世界那麼大，難道害怕沒有容身之處？」許多網友大讚她「太帥了！」也提醒她要注意自身安全。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法