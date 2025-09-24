晴時多雲

悼念文疑「話中有話」！ 中國知名狗仔發文引網猜測「掌握內情」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日驚傳墜樓身亡，當晚工作室證實死亡消息，表示警方已排除刑事嫌疑，並稱此事飲酒不慎墜樓導致的意外。消息一出，讓網友抨擊此次意外絕非偶然，且網上流傳許多疑似虐殺于朦朧的影音，讓外界懷疑其死因不單純。不僅多名藝人悼念，文中疑似透露出為于朦朧死因發聲，然而知名狗仔「百曉生」的發文也進一步引起網友討論。

中國南興于朦朧11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）中國南興于朦朧11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。（翻攝自微博）

知名狗仔百曉生日前在微博發文悼念于朦朧，文中寫下：「一路走好，去天上當神！下輩子不要當演員！」貼文一出引發網友熱議，懷疑話中有話，甚至猜測他可能了解事情真相，但遭封口無法透漏。

中國知名狗仔百曉生悼念發文，引發網友懷疑其掌握于朦朧死因內情但無法透露。（翻攝自微博）中國知名狗仔百曉生悼念發文，引發網友懷疑其掌握于朦朧死因內情但無法透露。（翻攝自微博）

針對于朦朧的死因疑雲，其恩師與好友也紛紛發聲，呼籲查明事情真相。不過自于朦朧墜樓身亡後，網路上頻頻傳出疑似前晚的聚會名單與其死亡有關，還發現過去于朦朧曾遭虐打，並公開多張他殺的影像。對此北京警方日前發出聲明呼籲網友勿流傳不實訊息，微博也聲明警告勿在網上散布謠言，讓許多中國網友感傷直呼「天黑了」，表示許多影音與留言都遭刪除，紛紛翻牆至其他社群平台為于朦朧發聲。

