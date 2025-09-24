晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂 最新消息

吉米金莫回歸稱被封殺是「反美行為」 生活在一個允許有這樣節目的國家「更重要」

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由吉米金莫主持的深夜節目《吉米夜現場》停播一週後，於美國時間週二（23日）晚間復播，現場觀眾齊聲高喊「吉米！吉米！」，並起立鼓掌，場面熱烈。金莫在情緒激動的開場獨白中直言：「我們不能允許政府控制我們在電視上能說與不能說的話。」

吉米金莫回歸主持《吉米夜現場》，現場觀眾反應熱烈。（美聯社）吉米金莫回歸主持《吉米夜現場》，現場觀眾反應熱烈。（美聯社）

金莫開場幽默致敬1960年傑克帕爾重返《今夜秀》的經典時刻：「就像我剛才說的，在被打斷之前……」這是他自9月16日以來首度主持節目，特別感謝粉絲、觀眾與深夜主持同儕的支持，更感謝那些「雖然不支持我節目、不認同我觀點，但仍支持我有表達權利」的人。

談及查理柯克遇害風波時，金莫眼眶泛紅，強調自己從未打算輕視一名年輕人的死亡。他回憶在事發當日於 IG 上留言，向家屬表達愛與慰問，並呼籲外界展現同情。他澄清：「我從未打算將矛頭指向任何特定群體，那正好與我的本意相反。兇手並不能代表任何人，他是一個精神嚴重有問題的個體。」同時，他引用柯克遺孀艾瑞卡的追思致詞，讚揚她選擇原諒嫌犯的勇氣：「那是值得我們效法的榜樣，若這場悲劇能留下任何啟示，我希望就是這份精神。」

金莫指出，《吉米夜現場》本身並不重要，重要的是「我們能生活在一個允許有這樣節目的國家」。他憶述，自己曾與來自俄羅斯與中東的喜劇人交談，對方直言若敢調侃當權者就會坐牢，「比坐牢更糟的是，他們清楚知道我們在這裡有多幸運，而我們卻常把言論自由視為理所當然。」他強調：「政府若威脅讓總統不喜歡的喜劇演員噤聲，那是不合法、不屬於美國精神，那是反美行為。」

雖然剛經歷停播風波，但金莫沒有因此停下對川普的調侃，反諷川普「竭盡全力想取消我，結果反而逼迫數百萬人收看節目」。還笑稱：「他或許得公開愛潑斯坦的檔案，才能轉移大家注意力。」

金莫坦言，對於節目被停播，他並不認同迪士尼的決定，並直接表達反對，但最終雙方經過多次對話，ABC 還是選擇讓他回歸。他也感謝電視網多年來給予自由發揮的空間，「即便我調侃領袖，或談論他們不舒服的議題，他們仍守護我有發聲的權利。」

他並感謝史蒂芬柯貝爾、強史都華、約翰奧立佛、吉米法隆等同行，也特別點名班夏皮羅、泰德克魯茲等政治立場不同的人，仍願意為言論自由發聲。節目中，影帝勞勃狄尼洛還惡搞扮演「新任聯邦通訊委員會（FCC）主席」，延續對時局的諷刺。

回顧事件始末，金莫因9月15日開場獨白中批評右翼陣營「試圖將謀殺柯克的兇手與自己切割，並藉此撈取政治分數」，引發右翼人士與川普政府不滿。FCC 主席布蘭登卡爾甚至威脅吊銷ABC附屬台執照，兩大廣電集團Nexstar與辛克萊隨後拒播節目，迫使迪士尼停播，引爆全國言論自由之爭。

美國公民自由聯盟（ACLU）隨後集結梅莉史翠普、湯姆漢克、珍妮佛安妮斯頓、班艾佛列克、勞勃狄尼洛等逾400位名人，發表公開信，譴責迪士尼的停播決定是「國家言論自由的黑暗時刻」。在輿論壓力下，迪士尼才於週一宣布恢復節目。

不過，辛克萊與Nexstar仍拒絕在自家ABC附屬台播出《吉米夜現場》，要求金莫向柯克家屬道歉並捐款保守派組織「美國轉折點」。目前，全美仍有近四分之一的ABC附屬台不播出該節目。

與此同時，美國總統川普也在社群上發文，「我不敢相信『假新聞』ABC接回了吉米金莫，此前ABC告知白宮這檔節目被砍了！這期間必須發生了什麼事，因為他的觀眾流失了，而他從來沒有才華！」

川普繼續酸道：「為什麼他們願意重新聘僱一個表現差、不好笑、因為放的內容99%是民主黨垃圾而給電視網帶來危險的人？」他更表示，懷疑金莫和民主黨涉嫌非法政治募款，要因此查ABC，「上一次我對ABC出手，他們付了我1600萬美元，這次聽起來更有錢賺。」暗示可能因此事再次狀告ABC。

