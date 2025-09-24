楓葉姐姐「0濾鏡真實樣貌」曝光 網轟動：沒有特效竟然更...

楓葉姐姐是中國抖音女團「SK月亮湖217」的C位。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音女團「SK月亮湖217」因甜美外型和勁辣舞蹈在台灣年輕人之間迅速爆紅，其中站在C位的「楓葉姐姐」更是話題女神。她在舞台與直播裡一向展現火辣、御姐般的成熟魅力，但近日一組「0濾鏡」的私服照曝光後，卻揭露了她截然不同的另一面。

照片最初是在社群平台Threads上出現，短短時間就吸引超過1萬人按讚，瀏覽量更突破80萬。與平時直播上性感緊身裝截然不同，這回楓葉姐姐以一身米白針織外套搭配牛仔寬褲現身，隨性坐在綠意盎然的足球場上，沐浴陽光，整體氛圍自然又清新，宛如鄰家女孩。這樣的反差感，瞬間成為網友討論的焦點。

請繼續往下閱讀...

楓葉姐姐的私服照被網友誇讚有鄰家女孩的自然氣息。（翻攝自IG）

網友一面倒讚嘆：「女神沒有濾鏡更耐看！」、「私照比團播時還好看，而且很自然」、「這才是真正的女神」。事實上，她先前曾在直播中因濾鏡消失而露出原面貌，卻絲毫不影響人氣，如今這組生活照再度印證她的「真顏魅力」，人氣熱度直線飆升。

在 Instagram 查看這則貼文 小小楓葉

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法