晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楓葉姐姐「0濾鏡真實樣貌」曝光 網轟動：沒有特效竟然更...

楓葉姐姐是中國抖音女團「SK月亮湖217」的C位。（翻攝自IG）楓葉姐姐是中國抖音女團「SK月亮湖217」的C位。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音女團「SK月亮湖217」因甜美外型和勁辣舞蹈在台灣年輕人之間迅速爆紅，其中站在C位的「楓葉姐姐」更是話題女神。她在舞台與直播裡一向展現火辣、御姐般的成熟魅力，但近日一組「0濾鏡」的私服照曝光後，卻揭露了她截然不同的另一面。

照片最初是在社群平台Threads上出現，短短時間就吸引超過1萬人按讚，瀏覽量更突破80萬。與平時直播上性感緊身裝截然不同，這回楓葉姐姐以一身米白針織外套搭配牛仔寬褲現身，隨性坐在綠意盎然的足球場上，沐浴陽光，整體氛圍自然又清新，宛如鄰家女孩。這樣的反差感，瞬間成為網友討論的焦點。

楓葉姐姐的私服照被網友誇讚有鄰家女孩的自然氣息。（翻攝自IG）楓葉姐姐的私服照被網友誇讚有鄰家女孩的自然氣息。（翻攝自IG）

網友一面倒讚嘆：「女神沒有濾鏡更耐看！」、「私照比團播時還好看，而且很自然」、「這才是真正的女神」。事實上，她先前曾在直播中因濾鏡消失而露出原面貌，卻絲毫不影響人氣，如今這組生活照再度印證她的「真顏魅力」，人氣熱度直線飆升。

在 Instagram 查看這則貼文

小小楓葉

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中