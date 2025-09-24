60年代最偉大女演員辭世！享壽87歲 接演超過175部片成傳奇

60年代義大利銀幕女神克勞蒂亞卡汀娜驚傳於23日辭世，享壽87歲。（法新社、路透社）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕60年代義大利銀幕女神克勞蒂亞卡汀娜（Claudia Cardinale）23日驚傳辭世，享壽87歲，引發外界震驚。

法新社在24日證實卡汀娜過世的噩耗，葬禮日期尚未確定，她過世的消息也在當地掀起極高關注度，義大利文化部長更曾將卡汀娜封為「史上最偉大的義大利女演員之一」。

回顧卡汀娜的影史生涯，她第一部好萊塢電影為1964年的《頑皮豹之神偷魅影》，拍攝地點在義大利，接著在同年又拍攝電影《馬戲城》（Circus World），1965年，卡汀娜擔任西部片《狂沙十萬里》的女主角，使她一炮而紅。

在卡汀娜長達數十年的演藝生涯中，共出演了超過175部電影，成為義大利影史上不可撼動的銀幕女神。值得一提的是，卡汀娜生前非常排斥被明星體系束縛，因此堅持不與製片公司簽下長期合約，是名擁有自由靈魂的女演員。

