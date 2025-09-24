62歲大咖歌王轉行當農夫 新竹養雞種芭樂被拍全說了

洪榮宏笑稱每天早上都是被公雞的叫聲喚醒。（阿爾發音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏宣布啟動全新巡迴演唱會，明年1月17日將在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，除了積極投入排練，62歲的他分享「不老」秘訣。原來近年不僅移居新竹經營「洪氏開心農場」，更透過養狗、養貓、養雞來貼近大自然，堅持早睡早起的規律作息，加上有家人及教會的兄弟姐妹的貼心應援，讓整個準備狀態達到面面俱到，期望能以最佳狀態與歌迷相見。

洪榮宏近年移居新竹，對於當農夫的身分十分自得其樂，更表示自己在經營「洪氏開心農場」，笑稱早上都是被公雞叫醒，就連雞蛋也能自給自足，採收無農藥的種植芭樂時，還能現摘現吃，生活過得相當愜意。他打趣說：「雖然不是專業農夫，但看到自己飼養的雞長大，芭樂結實累累，非常有成就感。」

洪榮宏定居新竹，對於「開心農夫」的身分十分樂在其中。（阿爾發音樂提供）

洪榮宏表示，維持體力與最佳狀態對歌手而言至關重要。為了應對高強度的演出，他除了日常的體能基礎訓練，在飲食方面也有所講究，雖然不特別忌口，但會多方攝取營養。他笑稱自己已經62歲，該補充的維他命營養素都有列好「功課表」，「按表操課」早已成為習慣，以應付長時間的彩排與巡演。

談及在鏡頭前保持帥氣的秘訣，洪榮宏坦言：「愛美這件事從來不分年紀。」除了早晚基礎保養，他認為運動流汗是最好的保養品，有時也會藉由醫美的協助，但自己很怕痛，因此多半還是以平日的保養為主。他強調這不只是為了外表，更是對自己專業的一種尊重，認為「當你狀態好，自然能將最好的表演帶給觀眾。」

洪榮宏「舊情綿綿」演唱會將於2026年1月17日在高雄流行音樂中心登場，門票9月26日中午12點在年代售票系統開賣。

