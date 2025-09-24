晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

62歲大咖歌王轉行當農夫 新竹養雞種芭樂被拍全說了

洪榮宏笑稱每天早上都是被公雞的叫聲喚醒。（阿爾發音樂提供）洪榮宏笑稱每天早上都是被公雞的叫聲喚醒。（阿爾發音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏宣布啟動全新巡迴演唱會，明年1月17日將在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，除了積極投入排練，62歲的他分享「不老」秘訣。原來近年不僅移居新竹經營「洪氏開心農場」，更透過養狗、養貓、養雞來貼近大自然，堅持早睡早起的規律作息，加上有家人及教會的兄弟姐妹的貼心應援，讓整個準備狀態達到面面俱到，期望能以最佳狀態與歌迷相見。

洪榮宏近年移居新竹，對於當農夫的身分十分自得其樂，更表示自己在經營「洪氏開心農場」，笑稱早上都是被公雞叫醒，就連雞蛋也能自給自足，採收無農藥的種植芭樂時，還能現摘現吃，生活過得相當愜意。他打趣說：「雖然不是專業農夫，但看到自己飼養的雞長大，芭樂結實累累，非常有成就感。」

洪榮宏定居新竹，對於「開心農夫」的身分十分樂在其中。（阿爾發音樂提供）洪榮宏定居新竹，對於「開心農夫」的身分十分樂在其中。（阿爾發音樂提供）

洪榮宏表示，維持體力與最佳狀態對歌手而言至關重要。為了應對高強度的演出，他除了日常的體能基礎訓練，在飲食方面也有所講究，雖然不特別忌口，但會多方攝取營養。他笑稱自己已經62歲，該補充的維他命營養素都有列好「功課表」，「按表操課」早已成為習慣，以應付長時間的彩排與巡演。

談及在鏡頭前保持帥氣的秘訣，洪榮宏坦言：「愛美這件事從來不分年紀。」除了早晚基礎保養，他認為運動流汗是最好的保養品，有時也會藉由醫美的協助，但自己很怕痛，因此多半還是以平日的保養為主。他強調這不只是為了外表，更是對自己專業的一種尊重，認為「當你狀態好，自然能將最好的表演帶給觀眾。」

洪榮宏「舊情綿綿」演唱會將於2026年1月17日在高雄流行音樂中心登場，門票9月26日中午12點在年代售票系統開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中