艾薇來不及見摯愛最後一面 悲泣「怎麼一聲不說地遠走」

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手艾薇曾和邱鋒澤合唱《一起寂寞》，受到歌迷喜愛，之後她加入邱鋒澤的「原音娛樂」成為師妹，最近她推出加入新東家後的首支創作單曲《天使借的溫柔》，歌曲充滿洋蔥，不只錄音時哭了，就連拍MV也哭了6次。

艾薇推出新歌，寄託對已逝阿公的思念。（原音娛樂提供）

艾薇推出新歌《天使借的溫柔》，歌曲藏洋蔥，這是首回憶已逝阿公寫下的療癒系歌曲，用音樂寄託思念，希望能成為陪伴他人走過傷痛的溫柔力量。艾薇透露靈感來自她最摯愛的阿公離世，她卻無法陪在身邊的遺憾，當時她為夢想打拚到異鄉參加歌唱比賽，阿嬤為了不影響她心情而隱瞞消息，直到比賽結束才得知噩耗，讓她深感自責：「我沒能見阿公最後一面！」

艾薇新歌MV藏洋蔥，她希望能療癒人心。（原音娛樂提供）

歌詞中唱到「當我忙著追夢，你怎麼就一聲不說地遠走」，艾薇不只淚灑錄音室，拍攝MV時她更是哭了6次，原來片尾一段以「放氣球」象徵「放手」的劇情，讓她感傷說：「當下我真的不想放開。」除了因為阿公的過世讓她感觸很多，另外創作契機之一也源於幾個月前發生在新北三峽的一起車禍事件，當時艾薇也親自前往悼念，也想起自己的阿公，她表示：「希望這首歌能陪伴還在世的大家走過悲傷，我們也是別人溫柔的天使。」

邱鋒澤讚許艾薇的歌曲好聽也很有意義，也給予她很多創作上的建議，艾薇開心表示：「很受用，也很開心老闆會喜歡！」她也透露11月會再發一首新歌，明年初則會舉辦個人演唱會。

