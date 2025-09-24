共和世代攻蛋創全完售超狂紀錄！霸氣宣布3月台北小巨蛋開唱

共和世代OneRepublic 破紀錄登台北小巨蛋。（Live Nation Taiwan 提供）

〔記者許世穎／台北報導〕葛萊美獎入圍肯定、全球超過250億次驚人收聽天量的流行天團「共和世代」OneRepublic才剛在高雄巨蛋霸氣完售，今（24）日確定將於明年3月5度訪台、4度攻蛋，帶來《ONEREPUBLIC “From Asia, With Love” 2026》登上台北小巨蛋舞台，將寫下「史上首支西洋樂團，4度完成南北攻蛋」的傳奇紀錄，更是2026第一組站上小巨蛋開唱的西洋天團。

來自美國科羅拉多州的流行搖滾天團共和世代，由葛萊美獎肯定的主唱暨靈魂人物Ryan Tedder帥氣領軍，自成軍以來，便以充滿感染力的旋律與細膩的音樂製作征服全球，歷年神曲包括一舉爆紅全球的搖滾抒情神作《Apologize》、正能量之作《Stop And Stare》及《Good Life》、紅到舞池派對的《If I Lose Myself》等，其中不敗神曲《Counting Stars》絕對是生涯代表作，狂掃超過 31億次收聽，並榮獲全美鑽石認證（銷售量突破 1,000 萬張）。

共和世代OneRepublic 小巨蛋外牆「霸氣剪影」引熱議。（Live Nation Taiwan 提供）

而這股共和洗腦魔力也蔓延到好萊塢，憑藉為湯姆克魯斯主演的電影《捍衛戰士：獨行俠》打造「口哨神曲」《I Ain’t Worried》入圍MTV電影大獎「年度歌曲」紅遍大街小巷，再寫生涯新巔峰。今年共和世代迎來全新音樂計畫，已搶先推出為動畫《怪獸8號》第二季打造的片尾曲《Beautiful Colors》細膩旋律搭配動人歌詞，再展不斷進化的創作功力，也讓樂迷對即將展開的全新巡迴演出充滿期待。

共和世代2026全新巡演《ONEREPUBLIC “From Asia, With Love” 2026》將唱遍香港、東京、新加坡以及台北，3月4日在小巨蛋開唱，樂迷可以跟著共和世代從2025高雄巨蛋一路唱到2026台北小巨蛋！10月2日中午12點Live Nation會員可獲搶先購票機會，10月3日中午12點拓元售票系統全面開賣。

★ 共和世代 四度攻蛋 超狂全紀錄 ★

2023年3月5日台北小巨蛋（完售）

2024年1月19日高雄巨蛋（完售）

2025年12月19日高雄巨蛋（完售）

2026年3月4日台北小巨蛋（今日公布）

