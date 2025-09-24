晴時多雲

娛樂 最新消息

美ABC《吉米夜現場》復播 吉米金莫哽咽首談柯克遇刺案

《吉米夜現場》在停播近一週後於23日復播，金莫在節目上也哽咽說出他並沒有要淡化柯克案。（美聯社）《吉米夜現場》在停播近一週後於23日復播，金莫在節目上也哽咽說出他並沒有要淡化柯克案。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕知名主持人吉米·金莫（Jimmy Kimmel）由於在深夜節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）針對保守派領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺案發表爭議性言論，《美國廣播公司》（ABC）17日宣布停播節目。此事件逐漸延燒，數百位好萊塢影劇名流更齊聲力挺金莫，強調要捍衛言論自由。而《吉米夜現場》在停播近一週後於23日復播，金莫在節目上也哽咽說出他並沒有要淡化柯克案。

綜合外媒報導，金莫在節目中哽咽表示：「我從來沒有試圖淡化這名年輕人被謀殺的事件。我不認為這件事有任何值得拿來開玩笑的地方。」金莫提到，他沒有打算把責任歸咎到任何特定團體身上，因為此事件很明顯是個精神狀況極度不穩定的人所做的，這正好與他原本想表達的重點相反。

金莫表示，他理解有些人會覺得我說的話是時機不對、表達不清，亦或是兩者都有，對於那些認為他在指責他人的人，他理解那些人為什麼會生氣。他坦言：「如果立場互換，我也很可能會有同樣的感受。」

金莫感謝所有支持他的人，以及那些不喜歡他、但仍然挺身而出捍衛他言論權利的人。金莫特別點出德州參議員克魯茲（Ted Cruz）：「他們需要勇氣才能公開反對這屆政府。他們做到了，並且值得肯定。」

金莫坦承，當《美國廣播公司》宣布停播《吉米夜現場》時，他確實曾感到憤怒，但他也提到，「這對他們來說是不公平的風險。」對於美國總統川普批評他收視率低，金莫則語帶諷刺地說說：「他盡全力想要封殺我，結果反而逼得數百萬人來看這個節目。」

