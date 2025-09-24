兩代主持人開戰？趙樹海上節目嗆哈林 「激烈衝突」曝光

《哈！真相大白了》（左至右）于冠華、曾淑勤、趙樹海、主持人庾澄慶、馬毓芬、范怡文、涂佩岑在節目上笑料百出。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕公視《哈！真相大白了》最新一集請來民歌手趙樹海、范怡文、馬毓芬、曾淑勤、凃佩岑與于冠華同台，與主持人「哈林」庾澄慶熱鬧互動。節目一開場，哈林笑稱趙樹海是「看著自己長大的」，結果惹來趙樹海立刻反嗆：「避諱那個老字。」

公視《哈！真相大白了》（左至右）來賓曾淑勤、于冠華、趙樹海與主持人庾澄慶互動製造笑果。（公視提供）

節目題目問到「只要父母同意，女兒16歲就可以登記結婚」，引發現場熱烈討論。趙樹海與于冠華皆答「錯誤」，但于冠華卻自爆母親16歲就結婚，當年戶政還直接幫忙「寫滿18」，讓全場傻眼。哈林忍不住追問：「這是不是偽造文書啊？」趙樹海則震驚喊：「這個剪掉剪掉！」

已經當奶奶的范怡文則持不同立場，她答對題目並表示「父母可代替未成年子女行使權利」。趙樹海當場皺眉駁斥：「父母怎麼可以代表法律呢？如果監護人沒法律常識，那就不該當監護人！」場面一度緊張，幸好哈林趕緊打圓場，才避免爭論升溫。

最後專家律師公布正解，確實「錯誤」，因法律明定「17歲可訂婚，18歲才能登記」，父母同意已無效用。趙樹海得意對哈林說：「要多學著點。」還加碼叮囑這段不要剪掉。哈林立刻搞笑回：「剪掉！下一題。」

哈林庾澄慶（右）主持公視《哈！真相大白了》，來賓曾淑勤挺進最後關卡，被趙樹海說是「扮豬吃老虎」。（公視提供）

節目尾聲也驚見「仙女」曾淑勤大逆襲，原本吊車尾卻一路挺進最後關卡，連自己都摀嘴驚呼「怎麼可能？」趙樹海笑稱她「扮豬吃老虎」。沒想到她卻敗在「空腹吃香蕉會傷胃」的題目，答「正確」遭淘汰，于冠華更補刀：「沒想到仙女敗在香蕉手上！」讓現場再度爆笑收場。

